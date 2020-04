Κόσμος

Βατικανό: η λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Στη θέση των δεκάδων χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, βρέθηκαν περίπου 20 πιστοί. Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

O πάπας Φραγκίσκος τέλεσε τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων σήμερα στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου προέτρεψε τους ανθρώπους που βιώνουν την πανδημία του νέου κορονοϊού, να μην ανησυχούν τόσο για όσα έχουν χάσει τώρα, αλλά με το πως μπορούν να αμβλύνουν τον πόνο των άλλων.

Στη λειτουργία, στην οποία συμμετέχει συνήθως δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αυτήν την φορά παρέστησαν καμιά 20αριά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κάποιοι ιερείς, μοναχές και μια χορωδία, όλοι τους τηρώντας το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η συμβολική πομπή έγινε για λίγα μόλις μέτρα. Η τελετή μεταδόθηκε από την τηλεόραση και στο διαδίκτυο σε εκατομμύρια πιστούς.

Στο κήρυγμά του, ο Φραγκίσκος προέτρεψε τους πιστούς να στραφούν στον Θεό «κατά την τραγωδία μιας πανδημίας, ενώπιον τόσο πολλών ψευδών ασφαλειών που έχουν τώρα καταρρεύσει, μπροστά σε τόσες ελπίδες που προδόθηκαν, στην αίσθηση της εγκατάλειψης που βαρύνει τις καρδιές μας».

Η πανδημία θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μετατρέψουμε τον φόβο σε προσφορά, επισήμανε.

«Η τραγωδία που βιώνουμε μας καλεί να πάρουμε σοβαρά τα πράγματα που είναι σοβαρά και να μην παγιδευτουμε σε όσα έχουν μικρότερη σημασία. Να ξαναανακαλύψουμε ότι η ζωή δεν έχει νόημα εάν δεν την χρησιμοποιούμε για να υπηρετούμε τους άλλους» σημείωσε ο πάπας.

«Θα ήθελα να πω ειδικά στους νέους...: Αγαπητοί φίλοι μου, κοιτάξτε τους πραγματικούς ήρωες, που εμφανίζονται αυτές τις ημέρες: δεν είναι όσοι είναι γνωστοί, για τα χρήματα και την επιτυχία τους, αλλά εκείνοι που προσφέρουν τους εαυτούς τους για να υπηρετούν τους άλλους».