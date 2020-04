Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: εκατοντάδες παραβάσεις σε λίγες ώρες!

Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σήμερα από 06:00 έως 15:00 ώρα, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια 328 παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

136 στην Αττική,

32 στα Ιόνια Νησιά,

30 στην Κρήτη,

26στη Δυτική Ελλάδα,

19 στην Πελοπόννησο,

18) στη Θεσσαλονίκη,

16στη Θεσσαλία,

12 στο Νότιο Αιγαίο,

12 στην Κεντρική Μακεδονία,

10 στην Ήπειρο,

7 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

5 στη Στερεά Ελλάδα,

4 στο Βόρειο Αιγαίο και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ημερομηνία έναρξης του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 20.412 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα.