Κόσμος

Συναγερμός για φωτιά στο Τσερνόμπιλ (βίντεο)

Αυξήθηκαν τα επίπεδα ραδιενέργειας, παραδέχονται οι Αρχές. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με εναέρια μέσα.

Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και έχει προκαλέσει αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ουκρανίας.

130 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της φωτιάς. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη ζώνη, η οποία οριοθετήθηκε μετά το πυρηνικό ατύχημα του 1986 που σκόρπισε ένα ραδιενεργό νέφος πάνω από την Ευρώπη.

Η ζώνη είναι αραιοκατοικημένη, εκτιμάται πως περίπου 200 άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν εκεί, παρά τις συστάσεις των Αρχών να μετακομίσουν.