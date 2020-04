Κόσμος

Ιταλία: Ήρωας γιατρός επισκέπτεται ασθενείς με COVID-19 στο σπίτι (βίντεο)

Ανταποκρινόμενος στις αυξημένες ανάγκες που έχει προκαλέσει η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού.

Χαρακτηρίζεται “ήρωας” από πολλούς, αλλά εκείνος τονίζει πως κάνει απλά το καθήκον του.

Ο ογκολόγος Λουίτζι Καβάνα με την ομάδα του, δίνει τη δική του “μάχη” απέναντι στην πανδημία κορονοϊού. Αψηφώντας τους κινδύνους, πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς με COVID-19, στην Πιατσέντζα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις με βαριά συμπτωματολογία, χορήγησε υδροχλωροκίνη και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100 ασθενείς με COVID-19 έχουν δεχθεί κατ’ οίκον επισκέψεις από τον Λουίτζι Καβάνα και τους συνεργάτες του. Λιγότεροι από 10 χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία.

Καθώς ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού στην Ιταλία είναι ραγδαίος, το εθνικό σύστημα υγείας έχει “γονατίσει” και πρωτοβουλίες σαν αυτήν προσφέρουν σημαντικές “ανάσες” στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.