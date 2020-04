Κόσμος

Κορονοϊός: 525 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Μειώθηκε ο αριθμός αύξησης των νέων κρουσμάτων και των νεκρών, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

525 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 15.887 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στη χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 4.316 νέα κρούσματα, ενώ 819 ασθενείς ανέρρωσαν. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι128.948. Παράλληλα, 21.815 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

3.977 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.949 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 58.320 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 50.455 και οι νεκροί 8.905 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 17.089 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.051. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 11.226, με 631 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού περιορίζεται αισθητά (κατά 489 κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο), όπως και η αύξηση των νεκρών, με 96 λιγότερα θύματα. Όλοι οι κρατικοί και δημοτικοί ιθύνοντες, όμως, καλούν τους Ιταλούς να μην «χαλαρώσουν» και να μην αρχίσουν να βγαίνουν από το σπίτι, για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, υπάρχουν περιπτώσεις στον βορρά, όπως στο Μιλάνο (400 κρούσματα σε ένα εικοσιτετράωρο) αλλά και σε μεγάλες περιοχές του νότου, στις οποίες η φάση ανώτατης διάδοσης δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί.