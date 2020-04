Κόσμος

Κορονοϊός: 594 νεκροί μέσα σε μια μέρα στη Νέα Υόρκη!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Νέα Υόρκη έχει περισσότερα θύματα από όσα έχει ολόκληρη η Κίνα απ’ όπου ξεκίνησε η Πανδημία. Μακραίνει η λίστα των θυμάτων και στον Καναδά.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας του νέου κορονοϊού, κατέγραψε 594 νέους θανάτους σε 24 ώρες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των θυμάτων σε 4.159, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της 'Αντριου Κουόμο.

Σε σύγκριση με τους 630 θανάτους που είχαν καταγραφεί μια ημέρα νωρίτερα, αυτός ο θλιβερός απολογισμός είναι ελαφρώς χαμηλότερος, αλλά "είναι ακόμα πολύ νωρίς" να εξαχθούν συμπεράσματα, πρόσθεσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό στον Καναδά αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20% σε 258 σε μια ημέρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

Μέχρι τις 18.05 ώρα Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διαγνώστηκαν με κορονοϊό είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 12% σε 14.426. Οι αντίστοιχοι αριθμοί χθες, Σάββατο ήταν 214 θάνατοι και 12.924 διαγνωσμένα κρούσματα κορονοϊού.