Κόσμος

Συγκλονίζει ο Έλληνας του Λονδίνου που κινδύνεψε να πεθάνει από τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υγιέστατος μέχρι τις 16 Μαρτίου, περιγράφει τα πρώτα συμπτώματα και την εξέλιξη της νόσου. Πώς περιγράφει τις «μαρτυρικές ημέρες» στην Εντατική.