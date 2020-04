Οικονομία

Σε τρία “πακέτα” η καταβολή των 800 ευρώ (βίντεο)

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και πότε είναι εφικτή η διόρθωση λαθών. Νέο κύμα βοήθειας τον Μάιο ετοιμάζει η Κυβέρνηση.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με το οικονομικό επιτελείο να προχωρά την παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ο Υπουργός Εργασίας έδωσε σήμερα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πληρωμής των 800 ευρώ και της υποβολής των δηλώσεων στις πλατφόρμες.

Υποβολή δήλωσης επιχειρήσεων με αναστολή έως 10 Απριλίου

10 Απριλίου κλείνει το σύστημα και δέχεται διορθώσεις έως 12 Απριλίου

15, 16, 17 Απριλίου το πρώτο “κύμα” πληρωμών των 800 ευρώ

Υποβολή δήλωσης σε όσες έχει πληγεί ο τζίρος έως 20 Απριλίου

21, 22, 23 Απριλίου κλείνει το σύστημα και δέχεται διορθώσεις

25, 26, 27 Απριλίου δεύτερο “κύμα” πληρωμών των 800 ευρώ

5, 6, 7 Μαΐου τρίτο “κύμα” πληρωμών των 800 ευρώ

Όσοι έχουν κάνει λάθη πάει μία εβδομάδα πίσω η πληρωμή

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αφού διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα θα επαναληφθούν και τον Μάιο, ξεκαθάρισε ότι η Κυβέρνηση έχει συνολικά 37 δισ. ευρώ διαθέσιμα για τη στήριξή της κοινωνίας, πέραν των ευρωπαϊκών μέτρων.

Η Κυβέρνηση αναμένεται αυτήν την εβδομάδα να καταθέσει αίτημα στους Θεσμούς για παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, που λήγει στα τέλη του μήνα.

Σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους:

Πρόταση για 600 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ (αφορολόγητα, ακατάσχετα, μη συμψηφιστέα)

Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί: το Δώρο Πάσχα έως Μ. Πέμπτη

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί: Δώρο Πάσχα έως 30 Ιουνίου

Όσον αφορά τα 600 ευρώ που θα λάβουν οι επιστήμονες, τον Απρίλιο, αυτά μοιράζονται:

400 ευρώ την Μ. Πέμπτη

Τα υπόλοιπα μέσα στον Απρίλιο

Η Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής μισθών στο Δημόσιο.