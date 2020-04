Κόσμος

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώθηκαν περισσότερα από 3.300 νέα κρούσματα.

Ο αριθμός των θανάτων στην Τουρκία από τον νέο κορονοϊό αυξήθηκε κατά 73 χθες, Σάββατο για να ανέλθει σε 574 συνολικά, και τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 3.135 για να φθάσουν τα 27.069, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν 20.065 εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου Covid-19 στην Τουρκία τις τελευταίες 24 ώρες.