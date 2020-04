Υγεία - Περιβάλλον

Τσαγκάρης: οι ΜΕΘ δεν θα γίνουν ο “αδύναμος κρίκος” στην μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Αν. Καθ. Εντατικής Θεραπείας και ιατρός του Νοσοκομείου “Αττικόν” μιλά για την νοσηλεία στην ΜΕΘ και τα καλά νέα στη “μάχη” με τον COVID-19.