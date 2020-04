Οικονομία

Αυστρία: κατηγορηματικό “όχι” στα “κορονομόλογα”

Στη γραμμή του Βερολίνου και η Βιέννη φοβούμενη νέα οικονομική κρίση μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Την κατηγορηματική αντίθεση του ομοσπονδιακού καγκελάριου της Αυστρίας και αρχηγού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Σεμπάστιαν Κουρτς, στην έκδοση των αποκαλούμενων «κορονομολόγων», δηλαδή ευρωομολόγων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός, επαναλαμβάνει με έμφαση, σε σημερινή συνέντευξή του, ο προερχόμενος από το ίδιο κόμμα, υπουργός Οικονομικών, Γκέρνοτ Μπλιούμελ.

«Η κρίση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμοστούν προτάσεις από προχθές, με το πρόσχημα της κρίσης του κορονοϊού», αναφέρει ο κ. Μπλιούμελ, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι «στην Ευρωζώνη υπάρχουν αρκετά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές ανάγκες των ιδιαίτερα πληττόμενων χωρών».

Ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον έμπιστους του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, σημειώνει ότι «δεν έχουν καν χρησιμοποιηθεί άλλα εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος είχε λειτουργήσει καλά στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης».

«Με αυτά τα εργαλεία διαθέτουμε μία μεγάλη μαχητική δύναμη δημοσιονομικής πολιτικής, και ως εκ τούτου δεν βλέπω κανέναν λόγο για να αλλάξει κανείς τους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής και το κοινοτικό δίκαιο», προσθέτει.

Ήδη, σε προηγούμενη συνέντευξή του, ο κ. Μπλιούμελ ισχυριζόταν πως για τη στήριξη των περισσότερο πληττόμενων χωρών υπάρχει «αρκετό χρήμα», τονίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να επαναλάβουμε τα λάθη προηγούμενων κρίσεων, διότι διαφορετικά απειλεί αμέσως μετά την κρίση του κορονοϊού η επόμενη κρίση χρέους».

Ο ίδιος, παραπέμποντας στον μηχανισμό ESM υποστήριζε ότι «με τα 410 δισεκατομμύρια ευρώ που αυτός διαθέτει, μπορεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα των πληττόμενων χωρών».

«Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα εργαλεία πριν δημιουργήσουμε καινούρια κατασκευάσματα, τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου», είχε τονίσει.

Ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών είχε επισημάνει ότι «πολλές χώρες, οι οποίες τώρα με το πρόσχημα της κρίσης καλούν σε κοινοτικοποίηση χρεών, ζητούσαν πριν από λίγους μήνες εξαιρέσεις», υπονοώντας, προφανώς, την Ιταλία.