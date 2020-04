Κόσμος

Κορονοϊός: “αχτίδα φωτός” στη Γαλλία παρά τους εκατοντάδες θανάτους σε μια μέρα

Ο χαμηλότερος αριθμός θυμάτων την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά η Γαλλία θρηνεί περισσότερα από 8.000 θύματα.

Η Γαλλία κατέγραψε 357 νέους θανάτους από τον Covid-19 στα νοσοκομεία, τις τελευταίες 24 ώρες, σε σχέση με τους 441 το προηγούμενο 24ωρο, και σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και μια εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας.

Συνολικά, η χώρα μετρά 8.078 νεκρούς από την αρχή της επιδημίας, την 1η Μαρτίου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 5.889 που κατέληξαν σε νοσοκομεία και 2.189 σε οίκους ευγηρίας και άλλα κέντρα φροντίδας και κοινωνικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.