Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα ξεπεράσουμε την κρίση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το τηλεοπτικό μήνυμα της Βασίλισσας προς τους Βρετανούς για την πανδημία κορονοϊού που “θερίζει” τη χώρα.

Η Βρετανία θα καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορονοϊού, τόνισε η Βασίλισσα Ελισάβετ στο τηλεοπτικό μήνυμά της προς τον λαό της χώρας.

Σε μία από τις ελάχιστες φορές που απευθύνθηκε προς τους Βρετανούς, η Βασίλισσα Ελισάβετ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμμόρφωσή τους προς τα μέτρα της Κυβέρνησης και απένειμε τα εύσημα σε όσους συμβάλλουν για την καταπολέμηση της πανδημίας.

«Αν και έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις και στο παρελθόν, αυτή εδώ είναι διαφορετική», σημείωσε.

«Μαζί αντιμετωπίζουμε αυτήν την επιδημία και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως, αν μείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα την ξεπεράσουμε», τόνισε η 93χρονη Βασίλισσα.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στη Βρετανία αυξήθηκε κατά 621 το τελευταίο 24ωρο και ανέρχεται πλέον σε 4.934, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας.