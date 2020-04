Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε περιοχές της χώρας (βίντεο)

Μεγάλα προβλήματα από πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν προκληθεί από τις ισχυρές καταιγίδες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν, το βράδυ της Κυριακής, μεγάλες περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από αίτημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω των καταστροφών που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας.

Μετά την Σκιάθο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η Σκόπελος στις Σποράδες και μεγάλες περιοχές του Πηλίου, όπως ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Στην Σκόπελο, κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού, η καταιγίδα ήταν σφοδρή κατά τη διάρκεια της νύχτας, διήρκησε περίπου 5 ώρες και επλήγησαν κυρίως η Γλώσσα, το Λουτράκι, το Έλιος, αλλά και η Χώρα. Το ύψος του βρόχινου νερού, σύμφωνα με την ΕΜΥ, έφθασε τα 67mm.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου επλήγη από τη σφοδρή κακοκαιρία τα μεσάνυχτα, για περίπου τέσσερις ώρες, και οι δρόμοι στις κωμοπόλεις και τα χωριά μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.

Μηχανήματα της Π.Ε. Μαγνησίας έχουν μεταβεί στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να απομακρύνουν πέτρες και χώματα και να ανοίξουν τους δρόμους. Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, με συνεργεία του Δήμου, προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κανονικότητα και να επιλύσουν τα προβλήματα κυρίως στην ύδρευση και την οδοποιία.

Το φράγμα Παναγιώτικο στον Δήμο Νοτίου Πηλίου έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της στάθμης του και παρουσιάζει υπερχείλιση με αποτέλεσμα χιλιάδες τόνοι υδάτων να φεύγουν προς τα ρέματα με τεράστια δύναμη και εγκυμονούν μεγάλοι κίνδυνοι για νέες πλημμύρες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πάλι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, καθώς η περιοχή επλήγη για δεύτερη φορά μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, με τεράστιες ζημιές σε έργα υποδομής, στην οδοποιία και με μεγάλες κατολισθήσεις.

Προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο Καράβωμα-Ζαγοράς, στον δρόμο από τη Ζαγορά προς το Χορευτό, ενώ βράχοι και τεράστιοι όγκοι χωμάτων και λάσπης έχουν κανει αδιάβατους τους δρόμους σε πολλά σημεία.

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς, Παναγιώτης Κοτσάφτης, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και για τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων προχώρησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προβλήματα στη Σιθωνία Χαλκιδικής προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από χθες Σάββατο την περιοχή. Δρόμοι πλημμύρισαν από τα ορμητικά νερά της βροχής και ένα ρέμα στην περιοχή της Τορώνης υπερχείλισε. Άνδρες και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και μηχανήματα του δήμου Σιθωνίας βρίσκονται σε σημεία και δρόμους που έχουν αναφερθεί πλημμύρες ενώ σε τρεις περιπτώσεις προχώρησαν σε αντλήσεις υδάτων από υπόγεια κατοικιών και επιχειρήσεων. Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί σε τμήμα του δρόμου Συκιάς-Σάρτης καθώς έχει σημειωθεί κατολίσθηση σε στροφή.

Το βράδυ, στην περιοχή της Μικροκώμης Θεσσαλονίκης κλιμάκιο της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαγκαδά με δύο οχήματα επενέβη για τον απεγκλωβισμό δύο γυναικών σε χείμαρρο της περιοχής. Οι δύο γυναίκες (μάνα και κόρη) εγκλωβίστηκαν από τα νερά της βροχής καθώς επιχείρησαν να τον διασχίσουν με ΙΧ αγροτικό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο καθηλώθηκε από την ορμή των νερών κάλεσαν σε βοήθεια και μετά την επέμβαση των πυροσβεστών μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Σκιάθο. Πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν προς το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού το νερό έφθασε περίπου στα 40 εκατοστά.

Χιόνι Απρίλιο μήνα είδαν στη δυτική Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, κάτι που όπως λένε οι κάτοικοι των περιοχών συμβαίνει σπάνια. Στα ορεινά χωριά των Βαρδουσίων αλλά και ανατολικότερα μέχρι την Παλαιά Γιαννιτσού το χιόνι ξεπέρασε τους 40 πόντους.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα στη Δυτική Θεσσαλία, είχαν ως αποτέλεσμα να "φουσκώσουν" αρδευτικά κανάλια και να υπερχειλίσουν ποταμοί σε ορισμένα σημεία στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως είναι ο Πηνειός και ο Πάμισος.

Στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και πάνω από 900 μέτρα συνεχίζεται η χιονόπτωση, με το χιόνι να έχει φτάσει στα 20 εκατοστά, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ υπάρχουν και καταπτώσεις βράχων, στα σημεία όπου έχουμε έντονη βροχόπτωση. Τόσο στα ορεινά, όσο και στα πεδινά, συνδράμουν 18 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αρκετές ζημιές έχει προκαλέσει στην Εύβοια η κακοκαιρία. Στην Μουρτερή, από τη νυχτερινή καταιγίδα στη διάρκεια της νύχτας, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Η βροχή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού να φθάσει περίπου στα 40 εκατοστά

Προβλήματα από κατολισθήσεις και πλημμύρες έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο τους Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.