Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρό μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο (εικόνες)

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έβγαλαν με δυσκολία το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα, καθώς ήταν σε ακαμψία.

Μπροστά σε εικόνα-σοκ βρέθηκε διερχόμενος, το απόγευμα της Κυριακής, στο κέντρο του Βόλου και συγκεκριμένα στην οδό Πολυμέρη, όπως μεταδίδει η εφημερίδα της Μαγνησίας “Ταχυδρόμος”. Διαπίστωσε ότι ένας άνδρας ήταν πεσμένος πάνω στο τιμόνι του σταθμευμένου οχήματός του. Χτύπησε το παράθυρο, προκειμένου να δει αν είναι καλά.

Καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι ο άνδρας (αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων) ήταν νεκρός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα και αστυνομικοί. Ο θάνατός του φαίνεται να επήλθε ώρες ή ακόμη και ημέρες πριν. Είναι ενδεικτικό ότι με μεγάλη δυσκολία του πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατάφερε να βγάλει το άψυχο σώμα από το όχημα, καθώς ήταν σε ακαμψία.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ φως στον αιφνίδιο και περίεργο θάνατο αναμένεται να ρίξει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία.