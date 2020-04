Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Δευτέρα σήμερα, 6 Απριλίου και μια νέα εβδομάδα ξεκινάει με την ελπίδα να έχουμε θετικές εξελίξεις στο ζήτημα του κορονοϊού, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας το τελευταίο διάστημα.

Η Σελήνη στην Παρθένο είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι το ενδιαφέρον μας θα είναι στραμμένο σε θέματα υγείας και ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας. Η “καραντίνα” μπορεί από μια άποψη να είναι μια βολική κατάσταση που μας επιτρέπει να κάνουμε ένα, έστω και αναγκαστικό, διάλειμμα και να διακόψουμε λίγο τον ξέφρενο ρυθμό που είχε η ζωή μας η οποία κινούταν σαν τραίνο προς άγνωστο προορισμό. Σήμερα όμως φαίνεται να κυριαρχεί το άγχος μας και η ανυπομονησία μας να ξαναβρούμε ένα ρυθμό και μια ρουτίνα, γιατί μέσα σ’ αυτή νιώθουμε ασφαλείς.

ΚΡΙΟΣ: Εγώ ξέρω ότι δεν αντέχει να μένεις σε ησυχία και ότι αυτή η φάση που ζούμε σε ζορίζει, εσύ όμως ξέρεις ότι όσο κι αν δε το γουστάρεις κάποιες φορές χρειάζεται να κάνεις ένα διάλειμμα για να μπορέσεις να καταλάβεις που έχεις φτάσει, αν έχεις πάρει το σωστό το δρόμο ή κάπου έχασες το προσανατολισμό σου και να ανανεώσεις τον όρκο που έχεις δώσει στον εαυτό σου πως ότι και να γίνει, εσύ δεν θα συμβιβαστείς σε καμία ρουτίνα, αλλά θα ζεις μία ζωή γεμάτη τολμηρές αποφάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Είναι γνωστό πως αντιμετωπίζεις τις σχέσεις σαν ένα πανεπιστήμιο που το σημαντικό δεν είναι να πάρεις πτυχίο, αλλά το να μην πάψεις να μαθαίνεις μέσα από τα όποια λάθη και τις οποίες ανασφάλειες έχεις εσύ ή η άλλη πλευρά. Αυτή είναι μια αλήθεια με την οποία έχεις συμβιβαστεί και σε βοηθάει να διατηρείς τις σχέσεις σου στο χρόνο. Κι έχεις σήμερα τους άλλους να απαιτούν από σένα να είσαι τέλειος…Μα γιατί δεν τους στέλνεις στο δια...φάνι, μπας και τους τσιμπήσει καμιά μέλισσα να ηρεμήσεις και εσύ και αυτοί...

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσεις στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι ότι δεν αρκεί να σκέφτεσαι φιλελεύθερα αλλά πρέπει και να πράττεις με τρόπο που θα νιώθεις ελεύθερος και θα υποστηρίζεις τα θέλω και τις ανάγκες σου. Και θα μου πεις “μα εγώ θέλω να αγιάσω και δε μ’ αφήνουν όλοι αυτοί οι καλοθελητές που μου λένε τι να κάνω και πως πρέπει να ζω”. Αυτοί θα υπάρχουν πάντα, το θέμα είναι εσύ πως θα βάλεις τα όρια σου, ώστε να ξέρουν μέχρι που μπορούν να κινηθούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν έχει έρθει η μέρα που ένας Καρκίνος την έχει ακούσει από τον πολύ τον εγκλεισμό στο σπίτι σκέψου πως πρέπει να είμαστε οι υπόλοιποι… Πάντως είναι λογικό από τη στιγμή που περνάς περισσότερο χρόνο αυτή την περίοδο στο σπίτι να έχεις και περισσότερη αλληλεπίδραση με κάποιους ανθρώπους όπως π.χ. οι από πάνω ένοικοι της πολυκατοικίας σου, οι οποίοι με το περπάτημα τους σου αφήνουν υποψίες ότι τώρα με τον κορονοϊό βρήκαν την ευκαιρία να ξεμυτίσουν οι δεινόσαυροι… Νεύρα, νεύρα, νεύρα… Ανασούλες…

ΛΕΩΝ: Θες να μιλήσουμε για λεφτά ή και μόνο στο άκουσμα της λέξης σου έρχεται να πετάξεις το κινητό απ’ το παράθυρο; Καλά δεν θέλω να σου πω πολλά, εξάλλου για καλό σε θέλω, αφού βλέπω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να προκύπτει μια θετική εξέλιξη και να σου έρχεται ένας “μποναμάς” ή να μπορείς να απολαύσεις κάποια ευνοϊκή ρύθμιση. Κι αν όλα αυτά σου φαίνονται ανούσια, τι να σου πω; Εκεί που κάθεσαι δεν παίζεις μια μονόπολη; Θα τους πάρεις τα σώβρακα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ:Η μέρα σου ξεκινάει με τρελές ταχύτητες, αισιοδοξία και διάθεση να αποδώσεις τα μέγιστα αξιοποιώντας το χρόνο σου όσο πιο παραγωγικά μπορείς. Παρόλ’ αυτά με τη Σελήνη στο ζώδιο σου φαίνεται να δυσκολεύεσαι να διατηρήσεις αυτό το μοτίβο, αφού λίγο οι περιορισμοί, λίγο το ότι δεν μπορείς να παραβλέψεις τα κακώς κείμενα και να αποφύγεις τη γκρίνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι πρέπει να σηκώσεις στους ώμους σου το βάρος μιας τετραώροφης πολυκατοικίας.

ΖΥΓΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα να σε επηρεάζει από τον 12ο ηλιακό σου οίκο μοιάζεις να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση αναμονής η οποία σε αγχώνει και δε σου επιτρέπει να δεις καθαρά και με λογική κάποια θέματα που σε απασχολούν. Η εμφάνιση κάποιου ανθρώπου από το παρελθόν ή η αποκάλυψη ενός ζητήματος που είχες προσπαθήσει να παραμείνει κρυφή είναι ικανά να κάνουν τα χέρια σου να ιδρώνουν απ’ την αγωνία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάποιος μάλλον κοιμήθηκε(ς) στραβά απόψε με αποτέλεσμα να ξυπνάει με το κεφάλι βαρύ και με νεύρα για όποιον μιλάει ελληνικά…Προφανώς και στη δίνει η δουλειά σου ή το γεγονός ότι δεν μπορείς να δουλέψεις και να κυνηγήσεις τα όνειρα σου. Μπορεί να τα έχεις πάρει με ένα φίλο σου ή με το γεγονός ότι δεν μπορείς να δεις κάποιο φίλο σου. Όπως και να έχει είναι γεγονός ότι ψάχνεσαι για καυγά και ας ελπίσουμε ότι οι γύρω σου θα το πάρουν νωρίς το μήνυμ

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποιες φορές οι σχέσεις σου, είτε ερωτικές, είτε επαγγελματικές χάνουν αυτό το στοιχείο του ενθουσιασμού που κάνουν τις ενδορφίνες σου να εκκρίνονται σαν να ανοίγεις μια βρύση και καταλήγουν να γίνονται περιοριστικές, άχαρες, με κανόνες που δεν σου πάνε και πολύ. Τότε είναι που τις αντιλαμβάνεσαι σαν να πρόκειται για μια σκληρή παρτίδα πόκερ που μετά από ώρα έχεις ένα κάπως καλύτερο φύλλο και έχεις το δίλημμα κατά πόσο είναι η στιγμή που μπορείς να τα παίξεις όλα για όλα. Δεν έχω άποψη… Κάνε ό,τι σε φωτίσει…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Όταν σκέφτεσαι, σκέφτεσαι, σκέφτεσαι ξανά και ξανά το ίδιο θέμα ψάχνοντας να βρεις μια λύση το μόνο που καταφέρνεις είναι να το μεγεθύνεις τόσο πολύ που η λύση και να υπάρχει μοιάζει με κουκίδα στο χάρτη… Και καταλαβαίνω ότι με τόσες ώρες που έχουμε διαθέσιμες όλοι μας να σκεφτούμε είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις το μυαλό σου απασχολημένο με άλλα θέματα, όμως να ξέρεις ότι αν θες να έχεις κάποιες πιθανότητες να τη βρεις αυτή την κουκίδα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να την ψάχνεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλά, δεν είναι ότι ξαφνικά σου προέκυψαν αυτοί οι οικονομικοί προβληματισμοί που έχεις, τους είχες από καιρό…Το θέμα είναι ότι σήμερα συμπεριφέρεσαι σαν όλα σου τα προβλήματα να είναι αυτό. Και προβληματίζομαι, γιατί δεν ξέρω αν θέλω να στο χαλάσω και να σου πω ότι αποδεδειγμένα άλλα θέματα είναι πιο σημαντικά, ειδικά στις μέρες μας ή να σε αφήσω στον κόσμο σου, γιατί εδώ που τα λέμε καλύτερα να έχεις να σκέφτεσαι αυτά, παρά τα άλλα… Αποφάσισα! Θα σε αφήσω στον κόσμο σου…

ΙΧΘΥΣ: Κατ’ αρχάς ψυχραιμία για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σήμερα, που δεν το βλέπω και πολύ πιθανό…Έχεις την τάση να προσωποποιείς πολύ τα πράγματα Και ξεχνάς τις γενικότερες συνθήκες που ζούμε όλοι μας. Από τη μέρα που κλειστήκαμε στο σπίτι μας ξέρεις πόσοι γνωρίσαμε μία άλλη πλευρά του ανθρώπου με τον οποίο ζούμε τόσα χρόνια μαζί και πόσα μαχαίρια μπορεί να βγήκανε; Κι αυτοί γνώρισαν κάποιους άλλους, μη νομίζεις. Κάνε λίγη υπομονή και μέχρι τότε να θυμάσαι ότι είναι μάταιο να προσπαθήσεις να αλλάξεις τον οποιονδήποτε.