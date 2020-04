Κοινωνία

Χειροπέδες στους γονείς του κοριτσιού που τραυματίστηκε από σφαίρα

Ο ανήλικος αδελφός της φέρεται να πυροβόλησε κατά της μικρής. Τι υποστηρίζει η οικογένεια για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής, στο Ίλιον, οι δύο γονείς της 7χρονης που τραυματίστηκε από βολίδα μικρού διαμετρήματος στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, ο 31χρονος πατέρας και η 30χρονη μητέρα του κοριτσιού ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει βόλτα με τα δύο παιδιά τους, την κόρη τους και τον 5χρονο γιο του και κάποια στιγμή βρήκαν στον δρόμο ένα μπρελόκ-όπλο.

Όπως υποστήριξαν οι δύο γονείς, τα παιδιά περιεργάζονταν το μπρελόκ-όπλο και αυτό εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 7χρονη στο πόδι. Το κοριτσάκι διακομίστηκε, χθες, Σάββατο 4 Απριλίου, από τη μητέρα του και τη θεία του, στο νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται, ότι στη συνέχεια η 30χρονη και η θεία του κοριτσιού έφυγαν από το νοσοκομείο, ενώ στο πλευρό του παιδιού ήταν ο 59χρονος παππούς του.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, το μπρελόκ-όπλο ανήκει στον πατέρα της μικρής και ενώ τα δύο παιδιά το περιεργάζονταν, μέσα στο σπίτι τους, ο αδελφός της 7χρονης πυροβόλησε κατά λάθος την αδελφή του.