Κόσμος

ΗΠΑ: Πάνω από 1200 νεκροί σε ένα 24ώρο

Για «φρικτό» αριθμό νεκρών που δεν ήρθε ακόμα έκανε λόγο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό υπέκυψαν μέσα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή στις 20:30 το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Στις ΗΠΑ καταγράφονται πλέον 337.072 κρούσματα μόλυνσης, ενώ οι θάνατοι ασθενών έχουν φθάσει τους 9.633, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του πανεπιστημίου.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με το κλιμάκιο διαχείρισης κρίσης που έχει συστήσει, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι οι συμπατριώτες του πρέπει να περιμένουν έναν «φρικτό» αριθμό νεκρών όταν σημειωθεί η κορύφωση της πανδημίας, που δεν θεωρείται ότι ήρθε ακόμη.