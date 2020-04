Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Αισιοδοξία από την καμπύλη των κρουσμάτων του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δημιουργείται «χώρος» για αισιοδοξία, λέει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ. «Αποδίδουν τα μέτρα», σημειώνει μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».