Κόσμος

Κίνα: ένας θάνατος από κορονοϊό

Μόλις ένα ήταν και το νέο «ντόπιο» κρούσμα στη χώρα από όπου ξεκίνησε η πανδημία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Αρχών.

Μόλις ένας θάνατος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφηκε στην ηπειρωτική Κίνα ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, η οποία έκανε λόγο για 39 νέα κρούσματα μόλυνσης, όλα πλην ενός «εισαγόμενα», αριθμό αρκετά αυξημένο σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν μία ημέρα νωρίτερα (30).

Η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας έκανε ακόμη λόγο για 78 νέα κρούσματα ασυμπτωματικών ασθενών, αριθμό επίσης σημαντικά αυξημένο από τα 47 της προηγουμένης.

Με τα 38 νέα «εισαγόμενα» κρούσματα, κατά την ορολογία που χρησιμοποιούν οι κινεζικές αρχές, το σύνολο των ανθρώπων που έφθασαν στην κινεζική επικράτεια έχοντας μολυνθεί στο εξωτερικό ανήλθε σε 951 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Από αυτό το υποσύνολο των κρουσμάτων, 258 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο αφού ιάθηκαν, 693 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 22 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Κανένα από τα «εισαγόμενα» κρούσματα δεν έχει αποδειχθεί θανατηφόρο.

Βάσει των νεότερων στοιχείων του κινεζικού υπουργείου Υγείας, τα θύματα της πανδημίας στην ηπειρωτική Κίνα φθάνουν τα 3.331, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων μόλυνσης ανέρχεται σε 81.708.