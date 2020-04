Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: τα πρόστιμα σε πρόσφυγες και μετανάστες θα αφαιρεθούν από τα επιδόματά τους (βίντεο)

Για την κατάσταση στις δομές φιλοξενίας και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για τα κρούσματα κορονοϊού σε Δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό όπως είπε είναι λογικό να υπάρχουν κρούσματα στις δομές φιλοξενίας, ωστόσο όπως ανέφερε έχουν παρθεί μέτρα, ενώ σημείωσε ότι αναμένεται να προσληφθούν άνθρωποι.

Παράλληλα,ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν δημιουργηθεί υγειονομικές μονάδες στις δομές, ενώ υπάρχει και εντατική ενημέρωση στους διαμένοντες εκεί.

Ο κ. Μηταράκης αποκάλυψε ακόμα ότι γίνονται συζητήσεις ώστε να μην καταβληθεί το επίδομα στους πρόσφυγες και μετανάστες μέχρι να μπουν ΑΤΜ στις δομές, με στόχο να περιοριστεί κι άλλο η κίνηση τους, ενώ σημείωσε ότι τα πρόστιμα που καταβάλλονται θα κρατούνται από το μηνιαίο επίδομα που παίρνουν.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε επίσης ότι μπορεί να υπάρξει έλεγχος στην έξοδο των δομών, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί περιορισμός στην κυκλοφορία εντός των δομών .

Τέλος, τόνισε ότι γίνονται καθημερινά έλεγχοι σε μετανάστες και πρόσφυγες στα νησιά που παραπονιούνται ότι έχουν συμπτώματα κορονοϊού. Ωστόσο, όπως είπε μέχρι στιγμής όλα έχουν βγει αρνητικά.