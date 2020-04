Κοινωνία

Αίτημα νομικών να αναλάβει το κόστος της αεροδιακομιδής του από την Ικαρία ο νεαρός με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Τέτοιες τακτικές ακολουθούνται σε όλες τις προηγμένες χώρες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ένας εκ των τριών νομικών που κατέθεσαν το αίτημα.