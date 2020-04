Κόσμος

Κορονοϊός: Μειώνονται τα νέα κρούσματα στην Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πτώση σημειώνουν για τέταρτη διαδοχική ημέρα τα νέα κρούσματα στην χώρα.

Η Γερμανία επιβεβαίωσε σήμερα ότι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 3.677 το τελευταίο 24ωρο σε 95.391, σημειώνοντας πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ήταν σήμερα χαμηλότερος από τα 5.936 που είχαν καταγραφεί χθες Κυριακή.

Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 αυξήθηκε σήμερα κατά 92 στους 1.434.