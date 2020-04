Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: παραμένει στο νοσοκομείο με επίμονα συμπτώματα κορονοϊού

Η σημερινή ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός των Συντηρητικών παρέμενε ακόμη στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, καθώς παρουσιάζει επίμονα συμπτώματα της μόλυνσης από τον κορονοϊό, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί, μολαταύτα η Ντάουνινγκ Στριτ διαβεβαίωσε πως ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

«Ο πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Τζόνσον. «Πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο».

Ο βρετανός πρωθυπουργός, που τελούσε σε απομόνωση στη Ντάουνινγκ Στριτ αφότου διαγνώστηκε τον περασμένο μήνα, διακομίστηκε σε νοσοκομείο χθες βράδυ, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό και ο γιατρός του πρότεινε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

«Έπειτα από σύσταση του γιατρού του, ο πρωθυπουργός εισήχθη απόψε σε νοσοκομείο για εξετάσεις», ανέφεραν οι υπηρεσίες του Τζόνσον χθες βράδυ.

Πρόκειται για «προληπτικό μέτρο, καθώς ο πρωθυπουργός συνεχίζει να έχει συμπτώματα μόλυνσης από τον κορονοϊό που επιμένουν, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε πως προσβλήθηκε», συνεχίζει το δελτίο Τύπου που διένειμε ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπόρις Τζόνσον, 55 ετών, έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δύναμης που ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, την 27η Μαρτίου. Τέθηκε σε απομόνωση σε διαμέρισμα της πρωθυπουργικής κατοικίας. Την Παρασκευή, ενημέρωσε πως θα συνεχίσει να τελεί σε απομόνωση, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επέμεινε στο ότι ο πρωθυπουργός της χώρας δεν είναι επείγον περιστατικό και παραμένει επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ θα προεδρεύσει της σημερινής συνεδρίασης του κυβερνητικού κλιμακίου το οποίο χειρίζεται την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, είπε πηγή προσκείμενη στη βρετανική κυβέρνηση στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς