Κοινωνία

Χιλιάδες νέοι κάδοι απορριμμάτων ανακύκλωσης στον Δήμο Αθηναίων

Η τοποθέτησή τους γίνεται βάση μελέτης χωροθέτησης που εκπονήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες κάθε δημοτικής κοινότητας. Το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη.

Την τοποθέτηση 7500 νέων κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης σε όλες τις γειτονιές και στο κέντρο της πρωτεύουσας, ξεκίνησε ο δήμος Αθηναίων. Από τους 7.500 κάδους οι 5000 είναι για οργανικά απορρίμματα (πράσινου χρώματος) και οι 2500 ανακύκλωσης χαρτιού κ.α (μπλε χρώματος) .

Η τοποθέτησή τους γίνεται βάση μελέτης χωροθέτησης που εκπονήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες κάθε δημοτικής κοινότητας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του δήμου, η τοποθέτηση των οποίων υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 2,5 μήνες.

«Η παραμονή στο σπίτι αποτελεί και μία ευκαιρία να οργανώσουμε καλύτερα τόσο την ανακύκλωση στην πόλη, όσο και την αποκομιδή των οργανικών αποβλήτων. Είναι μία ευκαιρία, δήμος και πολίτες, να μπούμε σε μία διαφορετική κουλτούρα διαχείρισης των αποβλήτων μας. Είναι κάτι που ο δήμος μας έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Τώρα, εντείνουμε την προσπάθειά μας για μία Αθήνα πιο καθαρή, πιο φιλική στο περιβάλλον μας» τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.