ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πώς γίνονται οι δόσεις. Τι προβλέπεται από την ΠΝΠ για τα έκτακτα μέτρα.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις εναλλακτικές, ως εξής:

α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία.

β. Την πληρωμή της εισφοράς Φεβρουαρίου 2020 μειωμένης κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν, μέχρι τις 10 Απριλίου, την εισφορά του Ιανουαρίου 2020.

γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.

Οι ανωτέρω επιλογές προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α' 75) και παρέχονται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Διευκρινίζεται ότι:

α. Η πρώτη επιλογή αφορά στους ασφαλισμένους που επιθυμούν να διατηρήσουν το επίπεδο της ανταποδοτικής σύνταξης που έχουν σχεδιάσει, καθώς με τη δεύτερη επιλογή προσαρμόζονται αναλογικά οι συντάξιμες αποδοχές του Φεβρουαρίου 2020 (μείωση 25%).

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της μειωμένης εισφοράς είναι αφενός μεν να εξοφληθεί το ειδοποιητήριο, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 αφετέρου δε να έχει εξοφληθεί η εισφορά του Ιανουαρίου 2020 (ακόμη και αν πληρωθεί στις 10 Απριλίου, μαζί με την εισφορά του Φεβρουαρίου).

γ. Η δυνατότητα πληρωμής σε τέσσερις δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, αφορά μόνον όσους εντάσσονται στους πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχουν ανακοινωθεί.

Για 181.414 ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μισθωτή εργασία, τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν αργότερα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του Ιανουαρίου του 2020 και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας, με την οποία συνεργάζονται.