Life

Έλλη Κοκκίνου: Το νέο τραγούδι και οι ώρες που περνά σπίτι λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

H αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε στο "Πρωινό" για το νέο της τραγούδι, πως περνά την ώρα της στο σπίτι εν μέσω καραντίνας και τι λέει για την μοναξιά.