Κοινωνία

Πλημμύρες και ζημιές από την κακοκαιρία (εικόνες)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν κυρίως η κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με κατολισθήσεις, πλημμύρες και ζημιές σε οδικά δίκτυα. Παραλίγο να πνιγεί ζευγάρι ηλικιωμένων.



Πολλά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τα περισσότερα προβλήματα αντιμετώπισε η Θεσσαλία και οι Σποράδες, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από αίτημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην Σκιάθο η κατάσταση ήταν δραματική από το βράδυ του Σαββάτου, καθώς μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν από την δυνατή νεροποντή που έπεφτε ακατάπαυστα τα τελευταία 24ωρα. Ο δήμαρχος του νησιού έκανε μάλιστα λόγο για μεγάλες ζημιές. Ομοια η κατάσταση και στην Σκόπελο, αλλά και σε περιοχές του Πηλίου, που υπέστησαν αρκετές ζημιές. Στην Σκόπελο, η καταιγίδα κράτησε πέντε ώρες, που ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στο νότιο μέρος του νησιού. Η Γλώσσα, το Λουτράκι, το Έλιος, αλλά και η Χώρα δέχτηκαν τα περισσότερα πλήγματα, με το ύψος του νερού, σύμφωνα με την ΕΜΥ, να φτάνει τα 67mm. Στο Πήλιο, ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, με μηχανήματα να βγαίνουν στους δρόμους όλη τη νύχτα προσπαθώντας να καθαρίσουν τους δρόμους και να λύσουν τα προβλήματα που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο, αλλά και με την ύδρευση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου, καθώς η περιοχή επλήγη για δεύτερη φορά μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, με τεράστιες ζημιές σε έργα υποδομής, στην οδοποιία και με μεγάλες κατολισθήσεις. Και στην υπόλοιπη Θεσσαλία τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Πηνειός και Πάμισος υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μεγάλα Καλύβια - Μαγούλα και Κλοκοτός - Κόδρα. Στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και πάνω από 900 μέτρα χιόνιζε όλη μέρα, με αποτέλεσμα το χιόνι να έχει φτάσει στα 30 εκατοστά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Επίσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων τόσο στα ορεινά όσο και στα πεδινά των Τρικάλων. Αρκετό είναι το χιόνι που έπεσε και στα υπόλοιπα ορεινά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας. Ζημιές από την κακοκαιρία σημειώθηκαν και στην Εύβοια. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο, ενώ τε ράστια ήταν τα προβλήματα και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Στην Ερέτρεια, δρόμοι άνοιξαν στα δύο, καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε σε πολλά σημεία, όπως αναφέρει το evima.





Εν τω μεταξύ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων κινδύνεψε να πνιγεί όταν το αυτοκίνητό του εγκλωβίστηκε τα νερά που είχαν πλημμυρίσει τον παράδρομο της εθνικής οδού κοντά στα παλιά διόδια στο Σχηματάρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων έσπευσε στο σημείο και απεγκλώβισε τους ηλικιωμένους που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους .

Σε ύφεση φαίνεται πως βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις προηγούμενες ώρες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους συνοδεύονταν από θυελλώδεις ανέμους. Μεγάλοι όγκοι νερού έπεσαν στη Σιθωνία Χαλκιδικής, που «χτυπήθηκε» για τρίτη φορά σε διάστημα οκτώ μηνών από πλημμυρικά φαινόμενα. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Σάρτη, η Συκιά και η Τορώνη, όπου καταγράφηκαν ζημιές σε έργα και υποδομές. Ρέματα και χείμαρροι υπερχείλισαν, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις κόβοντας δρόμους στα «δύο». Θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν περιοχές της Ξάνθης και ήταν η αιτία να ξεριζωθούν δέντρα και να ανατραπούν φορτηγά οχήματα. Στη Σαμοθράκη καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής η μεγαλύτερη ριπή ανέμου με 118 χιλιόμετρα ανά ώρα. Λόγω των δυνατών ανέμων έκλεισε η Εγνατία Οδός για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Το κομμάτι αυτό παραμένει κλειστό για τα φορτηγά, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Το σκηνικό του καιρού είναι βελτιωμένο στη Βόρεια Ελλάδα με τις βροχοπτώσεις να έχουν υποχωρήσει. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής και τις πρωινές ώρες δεν ξεπέρασε τις μονοψήφιες τιμές. Σε ορεινές περιοχές, δε, ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το μηδέν, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν (-4 βαθμοί Κελσίου) και στον Λαϊλιά Σερρών (-3).





Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν από τα μεσάνυχτα έως το πρωί της Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που κατέγραψαν οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ήταν στην Εύβοια (Στενή 89 χιλιοστά, Σέττα 77 και Κύμη 40 χιλιοστά), όπου από χθες έχουν αναφερθεί πολλά προβλήματα.

Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο με ριπές οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα. Μέχρι το πρωί σήμερα οι μέγιστες ριπές είχαν καταγραφεί στην Παξιμάδα Καρύστου (109 χιλιόμετρα την ώρα), στη Σκύρο (97 χλμ/ώρα) και στον Ισθμό Κορίνθου (95 χλμ.ώρα). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά το υπόλοιπο της Δευτέρας αναμένονται βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των παραπάνω περιοχών. Βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο. Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης τα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, καθώς επίσης στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Σταδιακά και έως το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν σήμερα από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι και θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.