Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: περισσότεροι απο 75 νεκροί στην Ελλάδα

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από την προέλαση της πανδημίας στην Ελλάδα.

Τρεις ακόμα άνθρωποι κατέληξαν τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας, λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 76.

Ένας 82χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην Πάτρα, ένας 78χρονος στη Θεσσαλονίκη και ένας 72χρονος στην Αλεξανδρούπολη είναι τα τελευταία θύματα του φονικού ιού στην Ελλάδα. Από τους υπόλοιπους ανθρώπους που νικήθηκαν από τον κορονοϊό, οι 21 ήταν γυναίκες (28,8%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 83,6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω.

Σύμφωνα με το χθεσινό, τελευταίο, επίσημο απολογισμό τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας ανέρχονται πλέον σε 1.735. Το 54,9% αυτών αφορά άνδρες. Από αυτά, 352 (20,3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 617 (35,6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Η μέση ηλικία των τουλάχιστον 90 συμπολιτών μας που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι τα 65 έτη. 21 (22,6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 68,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, 10 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Μέχρι χθες είχαν συνολικά ελεγχθεί 25.453 κλινικά δείγματα.