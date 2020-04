Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων εν μέσω κορονοϊού

Πραγματικότητα η δωρεά οργάνων εν μέσω πανδημίας. Ο νέος άνθρωπος που άλλαξε η ζωή του.

Η δεύτερη μεταμόσχευση νεφρού εν καιρώ πανδημίας CΟVID-19 πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο, χάρη στη δωρεά οργάνων ενός 56χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από εγκεφαλικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ήταν, δε, η πρώτη δωρεά οργάνων που έγινε στην Ελλάδα σε μία περίοδο που η πανδημία του νέου κορονοϊού πλήττει όλη την υφήλιο.

Ο λήπτης του νεφρού είναι άντρας 31 ετών από τη Λάρισα, ο οποίος υποβαλλόταν σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας του για περισσότερα από δέκα χρόνια. Είναι καλά στην υγεία του και μετά τη μεταμόσχευση δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στο Ιπποκράτειο εν καιρώ πανδημίας COVID-19 έγινε στις 13 Μαρτίου, σε 67χρονο, με μόσχευμα προερχόμενο από τη Βουλγαρία. Ο 67χρονος υποβαλλόταν σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας του για έντεκα χρόνια και σήμερα έχει ήδη πολύ καλή νεφρική λειτουργία.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου και επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Νικόλαος Αντωνιάδης, οι μεταμοσχεύσεις αυτή την περίοδο γίνονται με ακόμη πιο αυξημένα μέτρα και υποβάλλονται σε τεστ για τον κορονοϊό τόσο οι δότες όσο και οι λήπτες οργάνων.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι παρά την πανδημία υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν την ευαισθησία τους στο θέμα της δωρεάς οργάνων και εξίσου σημαντικές είναι και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου, ενός νοσοκομείου που έχει επιβαρυνθεί από κρούσματα COVID-19, προκειμένου, λαμβάνοντας όλα τα προστατευτικά μέτρα, να διατηρηθούν τα όργανα του 56χρονου ώστε να μπορέσουν να δοθούν για μεταμόσχευση», πρόσθεσε ο κ. Αντωνιάδης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου, πριν ληφθούν τα όργανα του 56χρονου που πέθανε από εγκεφαλικό έγινε τεστ για να διαπιστωθεί εάν έπασχε από COVID-19, ενώ στο ίδιο τεστ υποβλήθηκε και ο λήπτης.

«Τίποτα από όλα αυτά βέβαια δεν θα πραγματοποιούνταν χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από την ευαισθητοποίηση της οικογένειας του δότη, την οποία και ευχαριστούμε από ψυχής. Η δωρεά οργάνων αποδεικνύει την κοινωνική συνοχή και ευαισθησία, που χρειάζεται όσο ποτέ, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε», σημείωσε ο κ. Αντωνιάδης.

Η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ έχει να επιδείξει, από την ίδρυσή της, πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο στη νεφρική μεταμόσχευση των ενηλίκων (1.660 μεταμοσχεύσεις), ενώ παραμένει το πιο ενεργό κέντρο στη μεταμόσχευση ήπατος (607 μεταμοσχεύσεις), στην παιδική νεφρική μεταμόσχευση (190 μεταμοσχεύσεις) και στη μεταμόσχευση παγκρέατος, στον ελληνικό χώρο. Έως τώρα, για το 2020, στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ συμπεριλαμβάνονται πέντε μεταμοσχεύσεις ήπατος, επτά μεταμοσχεύσεις νεφρού από πτωματικό δότη και δυο μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη.