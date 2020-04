Πολιτική

Ο Μητσοτάκης ζητά κοινές ευρωπαϊκές πατέντες για τεστ κορονοϊού και εμβόλια

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σχετικά με την πρόταση του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου.

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής συζήτησης περί της διαχείρισης της κρίσης λόγω της πανδημίας κορονοϊού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει -μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung- την πρόταση του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου, να προβεί η ΕΕ από κοινού στην αγορά αδειών ευρεσιτεχνίας (πατεντών) για νέα εμβόλια και τεστ ταχείας ανίχνευσης, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ταχύτερη δυνατή διάδοση των μέσων καταπολέμησης του κορoνoϊού.

Ο καθηγητής της πολιτικής της υγείας και διευθυντής του LSE Health στο London School of Economics, ο οποίος ορίστηκε πρόσφατα από τον πρωθυπουργό εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν στον κορονοϊό, επισημαίνει ότι μέχρι τώρα η αμερικανική και η βρετανική κυβέρνηση έχουν υποστηρίξει το ερευνητικό έργο των φαρμακοβιομηχανιών για τεστ ταχείας ανίχνευσης και έχουν εξασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα για ταχύτερη απόκτησή τους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, επισημαίνει ο κ. Μόσιαλος, θα μείνουν πίσω χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, όπου τα τεστ για τον κορονοϊό είναι επειγόντως αναγκαία.

Όπως τονίζει ο κ. Μόσιαλος, αν αγοράζονταν οι πατέντες για τεστ και εμβόλια, θα υπήρχε η δυνατότητα να οργανωθεί η παραγωγή σε πολλά σημεία (της Ευρώπης), γεγονός που θα επέτρεπε μια ευρεία διανομή. Τα τεστ και τα εμβόλια, τα οποία θα αποκτούσαν κρατικοί ή ευρωπαϊκοί θεσμοί θα μετατρέπονταν κατ' αυτόν τον τρόπο σε «δημόσια αγαθά», τα οποία θα μπορούσαν να διανεμηθούν περαιτέρω, καταλήγει ο καθηγητής του LSE.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι υποστηρίζει αυτή την πρόταση και επισημαίνει ότι τουλάχιστον 20 εμβόλια κατά του κορονοϊού αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, πολλά από τα οποία επιδοτούνται από μεμονωμένες κυβερνήσεις ή φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Ιδανικά, μόλις αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά τους, τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να διατίθενται όσο το δυνατόν ταχύτερα, δικαιότερα και σε λογικό κόστος», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως είναι δύσκολο αλλά ταυτόχρονα επείγον να λυθεί το πρόβλημα της εξάπλωσης του εμβολιασμού κατά του ιού το συντομότερο δυνατό.

«Απέναντι σ' αυτή την πρόκληση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ανταμείψουν τους κατασκευαστές εμβολίων, αγοράζοντας τις πατέντες τους σε λογικές τιμές», δηλώνει ο πρωθυπουργός.

«Εάν η πολιτική αυτή εφαρμοστεί σωστά, αφενός δίνει τη δυνατότητα παροχής κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) εμβολίου κατά του κορονοϊού και αφετέρου διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι τα χρήματα που δίνουν ως φορολογούμενοι δαπανώνται με το σωστό τρόπο», προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.?