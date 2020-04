Life

Η Κατερίνα Γερονικολου “μένει σπίτι” και μιλά για την ζωή τις ημέρες της καραντίνας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως περνά την ώρα της. Τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τι λέει για τις παραστάσεις που παίζουν διαδικτυακά.