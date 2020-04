Πολιτική

Πέτσας: Δύσκολος μήνας ο Απρίλιος, δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Χωρίς τα αυστηρά μέτρα θα ζούσαμε δραματικές στιγμές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντείνονται τα μέτρα στις δομές φιλοξενίας. Ποια πρόταση της Ιεράς Συνόδου εξετάζεται.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους την πλειονότητα των πολιτών που εφαρμόζει τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά και τους πολλούς εθελοντές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός».

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση εντείνει τη δράση της στους άξονες που όρισε από την αρχή: ανάσχεση της διασποράς του ιού, ενίσχυση του συστήματος υγείας και στήριξη της οικονομίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών»

Επεσήμανε πως «χωρίς τα αυστηρά μέτρα θα ζούσαμε δραματικές στιγμές» και υπογράμμισε πως «με τα μέτρα που πήραμε φρενάραμε τον ιό. Ας διαφυλάξουμε αυτό που κερδίσαμε. Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε».

Είπε επίσης ότι «το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης στη φάση αυτή εστιάζει σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι απαραίτητο να προφυλαχθούν απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού όπως οι άστεγοι ή όσοι έχουν κάποια εξάρτηση».

Επεσήμανε ότι εντείνονται τα μέτρα και στις δομές φιλοξενίας, κατασκευάζονται χώροι απομόνωσης και περιορίζονται οι έξοδοι.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση της Ιεράς Συνόδου για να λειτουργήσουν κεκλεισμένων των θυρών οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τόνισε πάντως ότι προκαλούν προβληματισμό φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και στην Αγία Τριάδα της Πάτρας.

Επανέλαβε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως φέτος ο εορτασμός του Πάσχα θα είναι διαφορετικός και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις κατευθύνσεις των ειδικών.

Για το Σύστημα Υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς την ενίσχυσή του, προσλαμβάνοντας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυξάνοντας τις ομάδες εντατικής θεραπείας και πραγματοποιώντας σημαντικές προμήθειες υγειονομικού υλικού. Είπε ότι από 565 που ήταν οι ΜΕΘ πριν από δυόμισι μήνες έχουν αυξηθεί σε 910. Παράλληλα έχουν εγκριθεί 4.824 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού ενώ 2.312 εξ αυτών έχουν ήδη προσληφθεί. Επεσήμανε επίσης ότι προωθείται ΠΝΠ που θα επιτρέπει στα δημόσια νοσοκομεία να συνεργάζονται με ιδιώτες γιατρούς με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Προχωρά ο ανασχεδιασμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ύστερα από ειδική μελέτη προχωρά ο ανασχεδιασμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε δύο άξονες:

Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία κέντρων υγείας στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Η λειτουργία τους θα είναι υποστηρικτική στο δίκτυο των νοσοκομείων, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορονοϊού που δεν εμφανίζουν την ανάγκη νοσηλείας ή παραπομπής σε νοσοκομείο.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα κέντρα υγείας 24ωρης λειτουργίας που θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και θα χειρίζονται τις έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι δημιουργείται επίσης δίκτυο επαγγελματιών υγείας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τακτική επικοινωνία με τους πολίτες. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση συνεχούς φροντίδας των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό. Μπαίνει τις αμέσως επόμενες μέρες σε εφαρμογή πλατφόρμα τηλεσυμβουλευτικής για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό στο δίκτυο της οποίας θα συμμετέχουν ιδιώτες γιατροί.

Συγκροτούνται άμεσα ομάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα επισκέπτονται τους ασθενείς στο σπίτι

Όπως επίσης είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συγκροτούνται άμεσα ομάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα προχωρούν σε επίσκεψη στο σπίτι ασθενών, με ιδιαίτερη φροντίδα στους ηλικιωμένους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Προβλέπονται επίσης «επισκέψεις κατ' οίκον από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ χωρίς καμία επιβάρυνση του ασθενούς. Ξεκινά άμεσα η υπηρεσία της τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης». Υπενθύμισε μάλιστα ότι «ήδη έχει ξεκινήσει και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα άυλης συνταγογράφησης μέσω του οποίου όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν να λαμβάνουν τις συνταγές στο κινητό τους».

Τόνισε παράλληλα ότι «όσο σημαντικό είναι να φρενάρουμε τη διασπορά του ιού άλλο τόσο είναι να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε με αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ και αποτελεσματικά εμβόλια όταν φθάσουμε στη φάση παρασκευής τους. Γνωρίζετε ήδη την παγκόσμια συζήτηση γύρω απ' αυτό το θέμα. Ο χρόνος όμως είναι πολύτιμος». Στο σημείο αυτό ο κ. Πέτσας είπε ότι «γι αυτό ο πρωθυπουργός στηρίζει την πρόταση του Ηλία Μόσιαλου για αγορά από τις κυβερνήσεις των σχετικών πατεντών ως δημοσίου αγαθού προκειμένου να εξασφαλιστούν γρήγορα μεγάλες ποσότητες για γενική χρήση από τους πολίτες».

Ιδιαίτερα σημαντική η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup

Αναφορικά με τις ενέργειες που γίνονται για τη στήριξη της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι γνωστές καθώς έχουν διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινή επιστολή με άλλους ηγέτες προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προσδοκούμε μια κοινή συνισταμένη προκειμένου να χρηματοδοτηθούν χαμηλότοκα και χωρίς δεσμευτικούς όρους οι αναγκαίες δράσεις για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι «θεωρούμε πάντως θετικό το γεγονός ότι έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο».