Κόσμος

Κορονοϊός: συγκρατημένη αισιοδοξία παρά τους εκατοντάδες θανάτους στην Ισπανία

Ακόμη 637 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες. Ποιο στοιχείο επιτρέπει στους ειδικούς να βλέπουν… φως στην άκρη του τούνελ.

Επιβραδύνθηκε για τέταρτη συνεχή ημέρα ο ρυθμός αύξησης των θανάτων στην Ισπανία, με 637 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, που ανεβάζουν στους 13.055 το σύνολο των νεκρών της επιδημίας Covid-19 στην χώρα.

Ο αριθμός των θανάτων μειώνεται συνεχώς στην Ισπανία από την Πέμπτη, οπότε και καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός (950).

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 4.273 νέα κρούσματα, επί συνολικού αριθμού 135.032 περιστατικών.