Οικονομία

Λεμέρ: η Γαλλία θα βιώσει την χειρότερη ύφεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας προέβλεψε ότι η οικονομική συρρίκνωση στη χώρα του θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Λόγω του κορονοϊού, η Γαλλία θα βιώσει φέτος τον χειρότερη χρονιά οικονομικής ύφεσης από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ, στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Γερουσίας.

«Ο χειρότερος ρυθμός ανάπτυξης που καταγράφηκε από τη Γαλλία από το 1945 ήταν το 2009 μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008: -2,2%. Θα είμαστε πιθανόν πολύ πέραν του -2,2%» φέτος, δήλωσε ο υπουργός.

«Αυτό καταδεικνύει το μέγεθος του οικονομικού σοκ που αντιμετωπίζουμε», είπε ο υπουργός μέσω τηλεδιάσκεψης, με πολλούς τομείς να έχουν παραλύσει εντελώς λόγω των μέτρων περιορισμού που επιβλήθηκαν προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Η κυβέρνηση εκτίμησε τον περασμένο μήνα, σε μια έκτακτη επικαιροποίηση του προϋπολογισμού, ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 1% φέτος, ωστόσο έκτοτε έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα χρειαστεί να αναθεωρήσει το ποσοστό αυτό.