Life

“Special Report”: O κορονοϊός, oι άστεγοι και το δίλημμα των αθλητών (εικόνες)

Tiι συμβαίνει με τους ανθρώπους που παραμένουν στους δρόμους των πόλεων όταν όλοι «μένουμε σπίτι». Ποιες είναι οι σκέψεις των Ελλήνων αθλητών για την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Χωρίς σπίτι

Ο Αντώνης Φουρλής ερευνά τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που παρέμειναν στους δρόμους των πόλεων όταν υπόλοιποι «μένουμε σπίτι» για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος COVID-19 σε κέντρο ημέρας αστέγων στον Πειραιά, το Special Report ερευνά ποιο είναι το δίχτυ προστασίας των ανθρώπων αυτών από την εξάπλωση του ιού.

Ολυμπιακά Όνειρα

Ο Τάσος Τέλλογλου παρακολούθησε για μήνες την προετοιμασία νέων Ελλήνων αθλητών που έδωσαν τα πάντα για μια πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας.

Ο φακός του Special Report καταγράφει το δίλλημα στο οποίο οδηγήθηκαν με την επέλαση του κορονοϊού μεταξύ των ολυμπιακών ονείρων τους και του φόβου για την εξάπλωση της πανδημίας. Πώς συνεχίζεται η προπόνηση εν μέσω καραντίνας και πώς αισθάνονται για τη μετάθεση των Ολυμπιακών για το καλοκαίρι του 2021;

«Special Report» - Την Τρίτη 7 Απριλίου, εκτάκτως στις 24:00

