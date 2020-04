Κόσμος

Κορονοϊός: νόσησε τίγρη σε κλειστό ζωολογικό κήπο

Συνολικά δυο τίγρεις του Αμούρ και τρεις αφρικανικοί λέοντες υποφέρουν από ξερό βήχα. Τι λένε οι ειδικοί.

Μια τίγρη στον ζωολογικό κήπο στο Μπρονξ στη Νέα Υόρκη διαγνώσθηκε θετική στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, με το αιλουροειδές κατά πάσα πιθανότητα να προσβλήθηκε από φύλακα ο οποίος δεν παρουσίαζε συμπτώματα.

Η 4χρονη μαλαισιανή τίγρη Νάντια και η αδελφή της, η Αζούλ, δύο τίγρεις του Αμούρ και τρείς αφρικανικοί λέοντες υποφέρουν από ξερό βήχα, όμως αναμένεται να ιαθούν πλήρως, διαβεβαιώνει στην ανακοίνωσή του ο ζωολογικός κήπος.

«Εξετάσαμε τα αιλουροειδή, λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις και διαβεβαιώνουμε ότι όποιες γνώσεις αποκτήσουμε για την covid-19 θα συμβάλει στην κατανόηση του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στο ίδιο κείμενο.

«Μόλο που η όρεξή τους έχει μειωθεί, τα αιλουροειδή του ζωολογικού κήπου στο Μπρονξ είναι καλά χάρη στις φροντίδες των κτηνιάτρων και δείχνουν ζωντάνια, ετοιμότητα και αλληλεπιδρούν με τους φύλακές τους», προσθέτει η διεύθυνση.

«Δεν γνωρίζουμε πώς η ασθένεια εξελίσσεται στα μεγάλα αιλουροειδή, διότι κάθε είδος μπορεί να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο στις νέες μολύνσεις, όμως θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε στενά και να φροντίζουμε για μία πλήρη αποκατάστασή τους», καταλήγει το νεοϋορκέζικο ίδρυμα. Οι τέσσερεις ζωολογικοί κήποι και το ενυδρείο της Νέας Υόρκης-η οποία μετρά πάνω από 4.000 θανάτους από την πανδημία-παραμένουν κλειστοί από τις 16 Μαρτίου.

Ο ζωολογικός κήπος τόνισε πως έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία και των ζώων και των φυλάκων του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαγιγνώσκεται κορονοϊός σε κάποιο ζώο: στο Βέλγιο μία γάτα και στο Χονγκ Κονγκ δύο σκύλοι βρέθηκαν να έχουν προσβληθεί από τον ιό, τον οποίον τους μετέδωσαν τα αφεντικά τους.

Για την ερευνήτρια κτηνίατρο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ Σάρα Κάντι, εάν έχει προσβληθεί γάτα από τον κορονοϊό, «δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει» ότι και μία τίγρη το έχει πάθει. Όπως, όμως καθησυχάζει η ίδια, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μεταδώσει τον ιό ένα κατοικίδιο.

Όμως «εάν θέλουμε να σταματήσει η πανδημία αυτή, οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπ' όψη το μέτρο της κοινωνικής απόστασης, που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας, είτε άνθρωποι είτε κατοικίδια. Εάν μέλος της οικογένειάς μας προσβληθεί από κορονοϊό, θα πρέπει να απομονωθεί από όλους, ακόμη κι από τα κατοικίδια», προειδοποιεί η Τζάκι Νόρις της κτηνιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Για τον Ζιλ Γκιγμέν, του αυστραλιανού πανεπιστημίου Μακουάρι, τα πρωτεύοντα θηλαστικά μπορεί επίσης να κινδυνεύουν από τον κορονοϊό, ιδίως οι μεγάλοι πίθηκοι που «κολλάνε εύκολα τις αναπνευστικές ασθένειες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως οι φύλακες των ζωολογικών κήπων, οι επιστήμονες και οι ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», τονίζει.