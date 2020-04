Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΠΥΥ: “Κλειστό” το φαρμακείο στην Λ. Αλεξάνδρας

Σε ποια φαρμακεία θα διαμοιραστούν τα φάρμακα προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο ΕΟΠΥΥ, μετα την απόφαση για 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας που ανήκει στην 1η ΥΠΕ ως κέντρου υποδοχής και εξυπηρέτησης περιστατικών GOVID 19, οδηγείται υποχρεωτικά? στο κλείσιμο του φαρμακείου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 119, το οποίο βρίσκεται ακριβώς διπλά στο Κέντρο Υγείας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι "προκειμένου να μην δημιουργηθεί? θέμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο φαρμακείο, τα φάρμακα θα διαμοιραστούν σε τρία άλλα φαρμακεία:

Στην Ομόνοια Αγ. Κωνσταντίνου 16,

στο καινούργιο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 175 και

στο Φαρμακείο της Νέας Ιωνίας Αλ. Παναγούλη 91."