Οικονομία

Τουρισμός: με voucher η αποζημίωση όσων έχουν δώσει προκαταβολές για διακοπές

Ποιας διάρκειας θα είναι το voucher και πως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους έχουν δώσει προκαταβολές.

Σε ρύθμιση με την οποία δίνεται στις τουριστικές επιχειρήσεις η δυνατότητα να αποζημιώνουν τους πελάτες τους με την έκδοση voucher 18μηνης διάρκειας, με σκοπό τη στήριξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ταξιδιωτικών γραφείων, προχωράει το υπουργείο Τουρισμού.

Όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε τηλεοπτική εκπομπή, η εν λόγω πρωτοβουλία θα έλθει στη Βουλή, εντός της εβδομάδας και συγκεκριμένα στα επόμενα νομοσχέδια. Με τον τρόπο αυτό, ανάφερε ο κ. Θεοχάρης θα δοθεί η απαραίτητη ανάσα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ένας καταναλωτής που έχει κλείσει διακοπές, πχ για το Πάσχα, αντί επιστροφής χρημάτων θα λάβει ισόποσο voucher, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει αργότερα σε άλλο ταξίδι, ακόμα και με άλλο προορισμό μέσω του ίδιου ταξιδιωτικού γραφείου ή της τουριστικής επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό το υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη ετοιμάζεται επιστολή προς την Κομισιόν για τη στήριξη του μέτρου.