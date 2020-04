Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: υποδειγματική η δουλειά των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ

Η έκτακτη επιβράβευση που θα λάβουν και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ είναι πρωτίστως ηθική, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Ν. Παπαευσταθίου.

Τις ευχαριστίες του για «την απόλυτη προσήλωση των εργαζόμενων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο», εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Νίκο Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «ο Πρωθυπουργός απέδωσε τα εύσημα για τη σωστή και έγκαιρη προετοιμασία του προσωπικού επαινώντας την υποδειγματική δουλειά η οποία καλύπτει με επάρκεια, επαγγελματισμό και συνέπεια τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι φροντίζει ο ίδιος μέσω των ενημερωτικών δελτίων που λαμβάνει από τη συγκεκριμένη υπηρεσία κατά τη διάρκεια της ημέρας να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλα τα δεδομένα που ανακύπτουν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η έκτακτη επιβράβευση που θα λάβουν και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ είναι πρωτίστως ηθική, προσθέτοντας πως όταν παρέλθει η κρίσιμη αυτή περίοδος δεν θα πρέπει να εισέλθει κανείς σε καθεστώς ραστώνης. Αναφέρθηκε δε στην ψηφιακή μεταρρύθμιση μεταφοράς της πληροφορίας ώστε να αντιμετωπίζονται ακόμη πιο γρήγορα τα περιστατικά.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, μεταξύ άλλων, ανέφεραν:

Κυρ. Μητσοτάκης: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, να σε συγχαρώ προσωπικά και να συγχαρώ όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Έχετε κάνει μία εξαιρετική δουλειά όλο τον τελευταίο μήνα. Και σας είμαστε πολύ υπόχρεοι, αλλά πιστεύω ότι είναι και αντικείμενο μιας σωστής προετοιμασίας, η οποία έχει γίνει, γιατί γνωρίζω ότι είχατε καταστρώσει τα σχετικά σχέδια, εδώ και αρκετό καιρό, και πιστεύω ότι έχετε μπορέσει να ανταποκριθείτε με απόλυτη επάρκεια στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις των διακομιδών σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Οπότε ήθελα να μεταφέρω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες σε εσένα, να τις μεταφέρεις σε όλο το προσωπικό.

Ν. Παπαευσταθίου (ΕΚΑΒ): H πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μας έβαλε από πάρα πολύ νωρίς σε κατάσταση συναγερμού, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας- εμείς είχαμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και κάναμε τέτοιες ασκήσεις, όταν ούτε καν τα πρώτα κρούσματα δεν ήταν ακόμα στην Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει προσωπικό το οποίο να έχει νοσήσει και αυτό οφείλεται στα εξαιρετικά μέτρα και στην αυστηρότητα με την οποία τα εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασίας του προσωπικού μας στα ασθενοφόρα και στις αεροδιακομιδές.

Κυρ. Μητσοτάκης: Να τονίσω επίσης, κάτι το οποίο είπες και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΚΑΒ, δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα περιστατικά του κορωνοιού, δεν έχουν σταματήσει οι Έλληνες να αρρωσταίνουν επειδή έχουμε μία πανδημία ενός νέου ιού. Μπορεί μεν κάποια περιστατικά έκτακτα, όπως τροχαία, να είναι μειωμένα, εξακολουθούμε όμως να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλα τα χρόνια νοσήματα αλλά και για όλα τα έκτακτα περιστατικά τα οποία χρήζουν έκτακτης φροντίδας την οποία μπορεί να δώσει το ΕΚΑΒ, οπότε αισθανόμαστε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες ανάγκες του συστήματος, αλλά να είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη επάρκεια, επαγγελματισμό και συνέπεια και αυτήν την πανδημία, η οποία έχει χτυπήσει όλο τον κόσμο.

Ν. Παπαευσταθίου (ΕΚΑΒ): Είναι πολύ τιμητικό, κύριε Πρόεδρε, που αυτή η συνομιλία που είχαμε και αυτή η ηθική επιβράβευση όπως είπατε -και θα φροντίσω να μεταφερθεί σε όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ- γιατί δεν σας κρύβω ότι όλοι προσπαθούν 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο να κρατάνε ψηλά τη σημαία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα συνεχίσουν να το κάνουν και θα είμαστε εδώ και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί σας λέω πλέον ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας), το Κέντρο Επιχειρήσεων...

Κυρ. Μητσοτάκης: Και αυτή ήταν μια σωστή μεταρρύθμιση και πιστεύω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ακόμα πιο σημαντικά βήματα προόδου ως προς την ψηφιακή υποστήριξη της μεταφοράς της πληροφορίας από την πρώτη γραμμή προς το κέντρο προς τα νοσοκομεία προς τις εντατικές. Εκεί νομίζω, ότι μαθαίνουμε συνέχεια το πώς μπορούμε να ενσωματώνουμε την τεχνολογία ακόμα πιο γρήγορα στη δουλειά μας και χρέος μας είναι όταν με το καλό ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση να μην μπούμε ποτέ σε ένα καθεστώς ραστώνης.

Ν. Παπαευσταθίου (ΕΚΑΒ): Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε πρόεδρε και να είστε σίγουρος, ότι εμείς τουλάχιστον εδώ, επειδή έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, θα είμαστε στη διάθεσή σας πάντοτε για να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί στο επίκεντρο των ενεργειών μας είναι πάντοτε ο άνθρωπος.

Κυρ. Μητσοτάκης: Σε ευχαριστώ πρόεδρε μου, να είσαι καλά.