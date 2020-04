Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξακολούθηση των βροχών και των παροδικών χιονοπτώσεων προβλέπουν οι ειδικοί. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Τρίτη, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά με ένταση 5 με μποφόρ, στα ανατολικά 7 με 9 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για το Ευρύτομο της αμυγδαλιάς.

Το ευρύτοµο είναι ο σηµαντικότερος εχθρός της αµυγδαλιάς, έχει µία γενεά το έτος και προκαλεί µεγάλη απώλεια της παραγωγής. Μοιάζει µε µαύρο φτερωτό µυρµήγκι, διαχειµάζει ως ανεπτυγµένη προνύµφη µέσα στα προσβεβληµένα αµύγδαλα, πού συνήθως παραµένουν µουµιοποιηµένα στο δένδρο.

ΔΙΑΑΠΙΣΤ?ΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις σε εντοµολογικούς κλωβούς υπαίθρου διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η έξοδος του ευρυτόµου στις στις πρώιµες περιοχές του Ν. Μαγνησίας ( Νέα Αγχιάλος, Μικροθήβες, ?ιµήνι, Μελισιάτικα, Σέσκλο) και έναρξη της εξόδου του ευρυτόµου στις όψιµες περιοχές του Ν. Μαγνησίας, στο Στεφανοδικειο στις 30Μαρτίου µε 3- 5άτοµα/κλωβό,στα Κανάλια στις 31 Μαρτίου µε 3άτοµα/κλωβό και στο Καλαµάκι του Ν .Λάρισας στις 31 Μαρτίου µε 3άτοµα /κλωβό. Θα σας ενηµερώσουµε σύντοµα µε νεότερο δελτίο για την πορεία εξόδου του ευρυτόµου στις υπόλοιπες περιοχές των Νοµών Μαγνησίας και Λάρισας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Να γίνει έναρξη των ψεκασµών για την καταπολέµηση του ευρυτόµου της Αµυγδαλιάς στις όψιµες περιοχές του Ν, Μαγνησίας ,Στεφανοβίκειο-Κανάλια, και στο Καλαµάκι και Καστρί –του Ν. Λάρισας. Να συνεχισθούν οι ψεκασµοί στις πρώιµες περιοχές για την καταπολέµηση του ευρυτόµου της Αµυγδαλιάς στο Ν. Μαγνησίας. Επανάληψη των ψεκασµών ανά 7-8 ηµέρες µέχρι και την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. Οι ψεκασµοί να γίνονται κατά τις µεσηµβρινές ώρες της ηµέρας, που έχουµε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερµοκρασίες, διότι τότε έχουµε τη µεγαλύτερη έξοδο των ακµαίων του ευρυτόµου. ?εν ψεκάζουµε τις ηµέρες που ο καιρός είναι νεφελώδης καθώς και ώρες της ηµέρας µε συννεφιά διότι δεν έχουµε έξοδο του εντόµου.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: