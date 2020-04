Πολιτική

Τσίπρας: Γενναία μέτρα τώρα ή ερείπια και νέο μνημόνιο μετά

Εμπροσθοβαρές πακέτο 14+12 δις εξάμηνης διάρκειας, για τη στήριξη οικονομίας-εργαζομένων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δίλημμα “Μένουμε όρθιοι με γενναία μέτρα στήριξης της οικονομίας τώρα ή όταν τελειώσει η πανδημία θα αντικρίσουμε συντρίμμια και θα μπούμε σε νέες περιπέτειες”, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας, σε συνέντευξη Τύπου μέσω τηλεδιάσκεψης, το οικονομικό πακέτο μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία.

Επιλέγοντας, το πρώτο σκέλος του διλήμματος, τόνισε ότι η μάχη μπορεί να κερδηθεί εάν από τώρα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις με σχέδιο και προνοητικότητα, ενώ την εξειδίκευση έκαναν οι αρμόδιοι τομεάρχες: Έφη Αχτσιόγλου (Εργασίας), Νίκος Παππάς (Ανάπτυξης), Ευκλείδης Τσακαλώτος (Οικονομικών).

Εισαγωγικά ο κ.Τσίπρας επισήμανε την ανάγκη να δράσουμε εγκαίρως, ως χώρα, ώστε “όταν θα βγούμε από το σπίτι να μην βρεθούμε από τη Σκύλα της υγειονομικής κρίσης στη Χάρυβδη της οικονομικής κρίσης”.

Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα «Όρθιοι μετά» είναι το σχέδιο που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά για να πούμε τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει».

Πρόσθεσε μάλιστα πως : “Πιστέψτε με, όποιος λειτουργήσει μικροπολιτικά με όρους κομματικού συμφέροντος θα το πληρώσει διπλά και τριπλά”.

Παράλληλα, χαρακτήρισε “αδιανόητη” τη συζήτηση που γίνεται από κάποιους επικοινωνιολόγους και παράγοντες για πρόωρες εκλογές “εν μέσω της κρίσης και ενώ μετράμε νεκρούς». Και όπως πρόσθεσε: «αρνούμαι να συμμετάσχω σ΄αυτή”».

Έκανε λόγο δε, για σενάρια επιστημονικής φαντασίας αναφερόμενος σε διαρροές περί «κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης.

Η αξία του “μαξιλαριού”

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ως πλεονέκτημα της χώρας το “μαξιλάρι ρευστότητα” που παρέδωσε η κυβέρνησή του. “Δημιουργήσαμε αυτό το απόθεμα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν κρίση και να μην ξαναπέσουμε σε μνημόνια”, είπε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα “μπορεί να προχωρήσει σε δαπάνες χωρίς να αυξήσει τον δανεισμό της, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το μαξιλάρι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από την Ισπανία, την Ιταλία ή την Πορτογαλία. Διότι γι’ αυτές τις χώρες μπορεί η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας να είναι ευεργετική, δεν έχουν όμως την ρευστότητα για να αυξήσουν τις δαπάνες τους δίχως να αυξήσουν το χρέος τους”.

Παρουσιάζοντας το «πακέτο» μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η πρόταση στηρίζεται σε τρεις κρίσιμους αλληλένδετους άξονες: την ποσότητα των παρεμβάσεων, την ποιότητα των παρεμβάσεων και τον χρόνο υλοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, όπως τα ανέλυσε:

1. Σε ό,τι αφορά τη ποσότητα

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι περίπου 20 δις από το μαξιλάρι και άλλοι τόσοι περίπου απο σειρά ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ενώ είναι στη διάθεση των τραπεζών πρόγραμμα ρευστότητας ύψους 12 δις απο την ΕΚΤ.

Σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη κρίνουμε σκόπιμο ένα γενναίο εμπροσθοβαρές πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας σε ορίζοντα έξι μηνών, ύψους 26 δις ευρώ.

Εκ των οποίων τα 14 δις πρέπει να αφορούν άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και τα 12 δις ενέσεις ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, όπως εγγυήσεις δανείων.

Στα μέτρα αυτά δεν υπολογίζονται προφανώς οι αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, πράγμα που κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσει πλασματικά το μέγεθος του πακέτου της.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι όσο διαρκεί το πρόγραμμα, για έξι τουλαχιστόν μήνες, θα ανασταλούν όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

2. Σε ό,τι αφορά τη ποιότητα

Η πρόταση μας έχει ως κύριο στόχο την διατήρηση της απασχόλησης στα προ πανδημίας επίπεδα.

Την διατήρηση δηλαδή του μισθού των ήδη εργαζομένων στα επίπεδα του Φλεβάρη του 2020, καθώς και των σχέσεων εργασίας όπως ήταν διαμορφωμένες πριν την έναρξη της κρίσης.

Σε πλήρη αντίθεση με το σχέδιο που σήμερα η κυβέρνηση υλοποιεί και το οποίο αποσκοπεί σε μια εκ βάθρων και εκ νέου αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας εις βάρος των εργαζομένων.

Με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και την εκ περιτροπής απασχόληση που μειώνει το μισθό κατά πενήντα τοις εκατό.

3. Σε ό,τι αφορά το χρόνο

Το «Μένουμε όρθιοι» είναι ένα πακέτο εμπροσθοβαρές με προφανή στόχο να αντιμεπτωπίσει τις αναταράξεις μιας έκτακτης μη δομικής συνθήκης, η οποία αν αφεθεί στην αυθόρμητη κίνηση της αγοράς και της οικονομίας, θα παράξει τάσεις που στη συνέχεια δεν θα μπορούν να ανατραπούν.

Αν οι όποιες παρεμβάσεις ακολουθήσουν τη λογική «του βλέποντας και κάνοντας» που επιλέγει η κυβέρνηση, οι συνέπειες θα είναι δραματικές: Μακροχρόνια παράταση της ύφεσης λόγω κατάρρευσης της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και της οικονομικής εμπιστοσύνης.

Και θα χρειαστούν πολλαπλάσιες δαπάνες από αυτές που σήμερα προτείνουμε, για να ανατραπούν αυτές οι εξελίξεις που θα λάβουν μορφή χιονοστοιβάδας.

Έχουμε άλλωστε νωπή την εμπειρία της κρίσης που ξεκίνησε το 2010 και κάποιοι έλεγαν τότε θα διαρκέσει για λίγους μήνες, αλλά τελείωσε μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Αυτές τις πολλαπλάσιες δαπάνες που θα χρειαστούμε σε λίγους μήνες από σήμερα, αν δε δράσουμε έγκαιρα, δε θα μπορούμε τότε να τις καλύψουμε απο κανένα μαξιλάρι. Γιατί τότε, θα υπερβαίνουν τα μεγέθη του μαξιλαριού. Και θα πρέπει αναγκαστικά να τις καλύψουμε από νέο δανεισμό, όχι εύκολο, οπότε ο εφιάλτης των μνημονίων θα ξαναζωντανεύσει.

Να απορρίψει ο πρωθυπουργός “την ανοσία της αγέλης”

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό να απορρίψει εισηγήσεις να να μην κινηθεί η κυβέρνηση προληπτικά.

“Είναι η ίδια λογική, μεταφρασμένη στην οικονομία, της ανοσίας αγέλης, που κάποιοι ανόητοι πρότειναν στη κυβέρνηση της Βρετανίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δηλαδή, να αφήσουμε τις αδύναμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σβήσουν, χιλιάδες θέσεις εργασίας να χαθούν. Και όταν έλθει η ώρα της αναδιάρθρωσης να στηρίξουμε μόνο νόσους θα έχουν αντέξει απο τη κρίση. Δηλαδή μόνο τους δυνατούς.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη, κυνική και εν τέλει καταστροφική για τη μεγάλη πελιοψηφία της κοινωνίας στρατηγική. Που καλώ τον πρωθυπουργό άμεσα να την απορρίψει”.

Η κατανομή των 26 δισ. ευρώ

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατανέμονται ως εξής

- Στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 1 δις επιπλέον χρηματοδότηση – 4000 μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού – επαρκή μέτρα προστασίας για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής – κεντρικός έλεγχος των εργαστηριακών ελέγχων – ειδική μέριμνα για ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού

- Επέκταση της προστασία της πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο του 2020 και απαγόρευση πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του έτους.

- Άμεσα μέτρα για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη ύψους 300 εκ ευρώ με αύξηση κατά 50% των αναπηρικών επιδομάτων και του ΚΕΑ

- Ειδικό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης με τη μορφή μερίσματος ύψους 1.5 δις ευρώ για να καλυφθούν εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας – τα γνωστά μπλοκάκια, εργόσημα κλπ – αλλά και μη επιδοτούμενοι άνεργοι

- Πλήρης κάλυψη μισθού, ασφαλιστικών εισφορών και δώρου Πάσχα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι τέλη Μαίου και επιδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με ποσό ίσο με το 1/12 του περσινού τους εισοδήματος για κάθε μήνα μέχρι τα τέλη τα Μαίου. Ύψος παρέμβασης 8,5 δις ευρώ

- Αναστολή καταβολής του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες.

- Πάγωμα των δανειακών οφειλών και άλλων τραπεζικών υποχρεώσεων για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση

- Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 3 δις ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στον Τραπεζικό δανεισμό με κριτήρια το τζίρο και τους απασχολούμενους.

- Επιτάχυνση εκταμίευσης των πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

-Πρόγραμμα Ηρακλής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο ύψους 12 δις ευρώ ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα τους στην περίοδο της κρίσης

Εθνικοποιήσεις, εάν χρειαστούν

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε αναλυτικά και στις άμεσες παρεμβάσεις του ελληνικού Δημοσίου για την διάσωση στρατηγικής σημασίας μεγάλων επιχειρήσεων που ενδεχομένως κινδυνεύσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

“Είναι νομίζω προφανές ότι η χώρα δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε κατάρρευση αλλά ούτε και επιθετικές εξαγορές μεγάλων στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων”, είπε.

Και πρόσθεσε: “Σε αυτή την λογική το Δημόσιο πρέπει να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικοποίησης εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση οι όροι πρέπει να είναι σαφείς: Το Δημόσιο θα πρέπει να αποκτά μερίδιο σε αυτές τις εταιρίες αντίστοιχο της παρέμβασής του.

Τη στιγμή που οι ιδεοληψίες καταρρέουν έχει έρθει η ώρα το Δημόσιο να αναλάβει την ευθύνη με γενναίες πρωτοβουλίες παρέμβασης και αλληλεγγύης”, κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. ΚΙΝΑΛ: Ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο βάρκες Το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλου Χρηστίδη: “Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ δεν κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ασκεί υπεύθυνη και εποικοδομητική αντιπολίτευση. Στηρίζει όσα μέτρα της κυβέρνησης θεωρεί ορθά και ασκεί κριτική σε κενά, λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις. Η κυβέρνηση οφείλει να ακούει και να αποδέχεται προτάσεις της Αντιπολίτευσης, δεν χωρούν η αλαζονεία και οι μικροκομματικές λογικές. Όσο αφορά το ερώτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φανερό ότι πατάει σε δυο βάρκες. Είναι σχέδιο να παρουσιάζεται με δύο πρόσωπα, άλλο με τον αρχηγό και άλλο με στελέχη του για να κερδίζει διάφορα ακροατήρια. Μια επιλογή που δεν βοηθά ούτε την χώρα, ούτε την αξιόπιστη πολιτική”. ?