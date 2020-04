Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: απορριμματοφόρα και κάδοι για οργανικά απόβλητα στον Δήμο Πειραιά

Ο Γ. Πατούλης και ο Γ. Μώραλης έστειλαν το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν για να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει, παράλληλα με τον αγώνα που δίνει για τον περιορισμό του κορονοϊού και την προστασία της ζωής των πολιτών, την εφαρμογή υλοποίησης του προγράμματος, «Ανακύκλωση 2020» με τη κλιμακωτή υλοποίηση του συστήματος διαλογής στην πηγή.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι στο Δήμαρχο Πειραιά Γ. Μώραλη 5 ειδικά οχήματα για τη συλλογή οργανικών απόβλητων και 600 καφέ κάδους. Τμηματικά το επόμενο διάστημα θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των Δήμων της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης έστειλαν το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση και να συνεργαστούν για να αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο κ. Μώραλης ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι Περιφέρεια και Δήμος με σχέδιο και όραμα μπορούν να πετύχουν την αλλαγή νοοτροπίας.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης - παραλαβής παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά Π. Ρέππας.

Ο Γ. Πατούλης και ο Γ. Μώραλης επιθεώρησαν το στόλο των οχημάτων και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας και παραγωγής κομπόστ.

«Βρισκόμαστε εδώ, μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και όλο τον πλανήτη, για να δείξουμε ότι, μαζί με τη μάχη της προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό, δίνουμε και τη μάχη για την εφαρμογή της ανακύκλωσης και τη διαλογή στην πηγή. Με την παράδοση στον Δήμο Πειραιά των 5 απορριμματοφόρων και των 600 καφέ κάδων για τη συλλογή οργανικών απόβλητων δίνουμε ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μία νέα «πράσινη» αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι διαχειριζόμαστε με σχέδιο, την αδιέξοδη κατάσταση που παραλάβαμε. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Δήμο του Πειραιά και το Δήμαρχο Γ. Μώραλη προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν για εναπόθεση. Η αλλαγή νοοτροπίας στη διαχείριση των απορριμμάτων και η καθιέρωση ενός αποδοτικού συστήματος ανακύκλωσης εξαρτάται τόσο από την Περιφέρεια και τους Δήμους, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες» τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε:

«Καλύτερο περιβάλλον σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. Είναι ανάγκη να επιδείξουμε μεγάλη προσοχή στον κορωνοϊό και στη μεταδοτικότητα του, αλλά συγχρόνως η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα σε κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό που αφορά στην ανακύκλωση. Θέλω να συγχαρώ τον κ. Μώραλη για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να είναι δημιουργική, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Η Περιφέρεια με σχέδιο και σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής αλλάζει το μοντέλο καθαριότητας κάνει μια νέα “πράσινη” αρχή στο πλαίσιο των σύγχρονων ευρωπαϊκών πρακτικών. Προχωράμε μπροστά, είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε».

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στη δήλωσή του τόνισε ότι είναι σημαντικό που προστέθηκαν εν μέσω πανδημίας στον στόλο Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά πέντε απορριμματοφόρα και 600 καφέ κάδοι για συλλογή οργανικών αποβλήτων, επισημαίνοντας: «Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την εξάπλωση του κορωνοϊού. Πιστεύω ωστόσο ότι η δημόσια υγιεινή και η καθαριότητα συνδέεται και με αυτό το φαινόμενο. Δείξαμε ως λαός πώς μπορούμε να πειθαρχήσουμε σε δύσκολες καταστάσεις και κατ’ επέκταση, πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι το ζήτημα της καθαριότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, είναι εξίσου σημαντικές παράμετροι για την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε ο κ. Μώραλης, επισημαίνοντας πως ο Πειραιάς χρειάζεται εκσυγχρονισμό στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς ο τρόπος αποκομιδής αλλάζει.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε: «Ας ανακυκλώνουμε από το σπίτι μας, από την επιχείρησή μας, να βοηθήσουμε και τον Δήμο και την Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ , προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης. Ήδη υπάρχει μία συζήτηση στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά όπου εξετάζουμε την προοπτική μιας μονάδας τέτοιας που να διευκολύνει όλους τους δήμους της Αντιπεριφέρειας Πειραιά να διαχειριστούν τα απορρίμματα» τόνισε ο κ. Μώραλης, προσθέτοντας: «Το μεγάλο στοίχημα της Περιφέρειας Αττικής αυτής της περιόδου είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και χαίρομαι που διαπιστώνω πως γίνονται γοργά βήματα. Από την πλευρά μας κι εμείς προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στους πολίτες την αξία της ανακύκλωσης και της διαλογής». Κλείνοντας ο Δήμαρχος Πειραιά ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη και την κα Αντωνάκου για την προσφορά των οχημάτων και των καφέ κάδων.

Κατά την παράδοση των κάδων η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου δήλωσε: «Όπως επισημάνθηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο η ζωή συνεχίζεται. Εν μέσω μιας πανδημίας είναι πολύ επίκαιρο να ξέρουμε ότι η δημόσια υγεία είναι σημαντική και στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να ξέρουμε πως διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου καθώς ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις ότι Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά είναι στις προτεραιότητές του. Σήμερα έχουμε τη χαρά να παραδώσουμε 5 οχήματα και 600 καφέ κάδους στο Δήμο του Πειραιά. Αυτό αποτελεί την εκκίνηση για την ευρωπαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας και ειδικότερα στην Αττική».