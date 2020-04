Κοινωνία

Ποινική δίωξη στον πατέρα του κοριτσιού που τραυματίστηκε από σφαίρα

Στο Αυτόφωρο ο πατέρας της ανήλικης που δέχθηκε σφαίρα στο πόδι. Τι αποφάσισε η Εισαγγελία για τη μητέρα της. Ποια η κατάσταση του παιδιού.

Ενώπιον του Αυτοφώρου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο πατέρας του κοριτσιού που τραυματίστηκε την Παρασκευή το βράδυ στο Ίλιον, από σφαίρα, μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για έκθεση σε κίνδυνο του παιδιού και για παράνομη κατοχή όπλου.

Ο πατέρας του κοριτσιού συνελήφθη χθες το βράδυ και σήμερα ο Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τα δύο αδικήματα παραπέμποντας την υπόθεση στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ενώ κρατήθηκαν στην Εισαγγελία αντίγραφα της δικογραφίας σε ό,τι αφορά την μητέρα της 8χρονης. Η γυναίκα είχε συλληφθεί αρχικά, όπως και ο σύζυγος της, το βράδυ της Κυριακής και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Οι δύο γονείς του παιδιού μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο, το Σάββατο το πρωί, φέρονται να μην είχαν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς που τους αναζήτησαν στο σπίτι που διαμένουν. Τελικώς συνελήφθησαν μία ημέρα μετά την εισαγωγή της 8χρονης στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κοριτσάκι δέχθηκε κατά λάθος πυροβολισμό στο πόδι της από το μικρότερο αδελφάκι της το οποίο βρήκε ένα πιστόλι- μπρελόκ που ανήκε στον πατέρα τους. Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και ο παππούς των δύο παιδιών φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι το όπλο το βρήκαν τυχαία στον δρόμο που έπαιζαν τα δύο παιδιά.

Η 8χρονη υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν το βλήμα που είχε στο πόδι της.