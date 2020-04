Αθλητικά

Κορονοϊός: πέθανε η μητέρα του Γκουαρντιόλα

Ο Ισπανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν θα μπορέσει να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα του λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων...





Το θάνατο της μητέρας του από κορονοϊό θρηνεί ο Ισπανός τεχνικός, Πεπ Γκουαρντιόλα.





Σύμφωνα με ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι, ο ίδιος πληροφορήθηκε σήμερα ότι η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή στη Βαρκελώνη, σε ηλικία 82 ετών, έχοντας προσβληθεί από τον φονικό ιό.

Ο αγγλικός σύλλογος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων δεν θα μπορέσει να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του.