Πολιτική

Πέτσας σε ΣΥΡΙΖΑ: εξετάζουμε κάθε πρόταση αρκεί… να είναι σοβαρή

Κανείς δεν έχει καταλάβει ποιο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον κορονοϊό, δήλωσε ο Πέτσας.

«Η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής στην οικονομία, εξετάζει με σοβαρότητα κάθε πρόταση. Αρκεί, βέβαια, να είναι σοβαρή. Όμως στον ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύονται ξανά με τους λογαριασμούς» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Για παράδειγμα, κοστολογούν τα μέτρα που προτείνουν στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά "ξεχνούν" να προσθέσουν σε αυτά την απώλεια εσόδων. Μόνο η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για διάστημα έξι μηνών, υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα έσοδα κατά 12 δισεκατομμύρια ευρώ» συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επιπλέον ο κ. Πέτσας επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε τελικά ποιο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τον Μάιο λέει ο ένας, μέχρι 9 μήνες ο άλλος. Τρέχα, γύρευε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγει τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση προχωρά με σύνεση στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου της για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Για να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση με ασφάλεια και υπευθυνότητα».

Τσακαλώτος: η χώρα έχει ανάγκη άμεσα ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα «Καλούμε την κυβέρνηση να εμπλακεί σε μια σοβαρή συζήτηση γύρω από την ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέσαμε. Η πρώτη αντίδραση εκ μέρους του κ. Πέτσα, παρά τον τόνο θέλω να ελπίζω ότι δείχνει ψήγματα τέτοιας διάθεσης», σημειώνει ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ακόμη, ο Ευ.Τσακαλώτος σε σχέση με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τονίζει ότι «είναι ξεκάθαρο από την πρότασή μας ότι δεν μιλάμε για αναστολή αλλά για κάλυψη για όσο διάστημα κρατάει η κρίση. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα κόστους αναστολής τους».

Σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και την περαιτέρω παράταση των ασφαλιστικών εισφορών, «ο κ. Πέτσας γνωρίζει πολύ καλά ότι η αναστολή αυτών δεν οδηγεί σε μείωση εσόδων συνολικά αλλά σε αναστολή της είσπραξής τους. Αυτό μάλιστα αναφέρεται και στο κείμενο του προγράμματός μας» υπογραμμίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Για αυτό και το ποσό αυτό, δεν αθροίζεται ούτε προφανώς στα 12 δισ. των εγγυήσεων ούτε όμως στα μέτρα ύψους 14 δισ. που προτείναμε, καθώς τα χρήματα αυτά δεν θα είναι με την μορφή απλής διευκόλυνσης πληρωμών, αλλά καθαρών, μη επιστρεπτέων παροχών του κράτους προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις» επεσήμανε ο Ευ.Τσακαλώτος.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «ακόμη και αν ο κ. Πέτσας και η ΝΔ ήθελαν να τα προσθέσουν επικαλούμενοι λόγους προσωρινής ρευστότητας, ο κ. Σταϊκούρας αλλά και τα άξια στελέχη της δημόσιας διοίκησης μπορούν να τους διαβεβαιώσουν ότι αυτή η ρευστότητα υπάρχει. Άλλωστε μιλάμε για διαθέσιμα άνω των 40 δισ. ενώ η πρόταση μας για δημοσιονομική παρέμβαση είναι 14,3 δισ».

Τέλος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπογραμμίζει ότι στο ζήτημα της διάρκειας των μέτρων «η απάντηση είναι πάλι προφανής. Μέχρι τον Μάιο είναι η κοστολόγηση της κάλυψης των μισθών του ιδιωτικού τομέα. Για κάθε επιπλέον μήνα που παραμένουν αναγκαστικά κλειστές οι επιχειρήσεις το κόστος αυξάνει κατά 2,7 δισ. Κόστος που θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να αναλάβει το κράτος γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι πολλαπλάσιο, τόσο για τους εργαζόμενους όσο όμως και για την οικονομία συνολικότερα. Η συνολική δε διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον για 6 μήνες. Με άλλα λόγια η δέσμη μέτρων που προτείνουμε είναι το ελάχιστο των μέτρων που πρέπει να ληφθεί για αυτό το διάστημα».

«Το λέμε λοιπόν για ακόμη μια φορά. Η χώρα έχει ανάγκη άμεσα ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα. Για να μην σταματήσει η κοινωνία και η οικονομία. Γιατί αν γίνει αυτό θα χρειαστούν πολύ περισσότερα μέτρα για την επανεκκίνηση τους» σημείωσε ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.