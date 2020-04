Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: παρατείνεται η καραντίνα στον Εχίνο

"Ο Απρίλιος είναι ο πιο δύσκολος και κρίσιμος μήνας", τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας...

Επιτυγχάνουμε τους στόχους, μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα του κορονοϊού, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημερώνοντας για την πορεία του COVID-19 στην χώρα μας.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε ότι ο Απρίλιος είναι ο πιο δύσκολος και κρίσιμος μήνας και τόνισε πως αν χαλαρώσουμε μπορεί να το πληρώσουμε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως παρατείνεται προληπτικά για μια εβδομάδα η καραντίνα στον Εχίνο, λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής και υπενθύμισε τα νέα περιοριστικά μέτρα στην Μύκονο'.

Οσον αφορά στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί 21.308 πρότστιμα σε παραβάτες της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ως προς τους απείθαρχους καταστηματάρχες έχουν καταγραφεί 359 παραβασεις και έγιναν 353 συλλήψεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε,τέλος. ότι περίπου 30 σκάφη που κατέπλευσαν σε ελληνικά λιμάνια, παρα την απαγόρευση, βρίσκονται, ήδη, σε μαρίνα του Λαυρίου, τα πληρώματα είναι σε καραντίνα 14 ημερών ενω επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις.