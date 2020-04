Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: οι νέοι δεν έχουν ανοσία στον κορονοϊό

Το 1 στα 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, για θέματα που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού, Σωτήρης Τσιόδρας, δήλωσε μετά την παρουσίαση των στοιχείων για τις τελευταίες 24 ώρες ότι οι νέοι δεν έχουν ανοσία στον κορονοϊό, αν και είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς το γιατί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, στην Ιταλία το 25% των κρουσμάτων ανήκει σε ηλικίες από 19-50 ετών και στην Ισπανία το 33% των κρουσμάτων ανήκει σε ανθρώπους κάτω των 44 ετών.

Στη χώρα μας, στις ηλικίες από 40 έως 64 ανήκει το 45% των κρουσμάτων, το 31% των κρουσμάτων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-39 και το 2.8% των κρουσμάτων σε νέους κάτω των 18 ετών.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, οι λόγοι που σπανίως αρρωσταίνουν και νέοι άνθρωποι δεν είναι απολύτως γνωστοί. Πιθανότατα υπάρχουν κάποια ειδικά γονίδια που τους άνουν πιο ευάλωτους, όπως για παράδειγμα το κύτταρο που είναι ο υποδοχέας του ιού στον οργανισμό και λειτουργεί ως πύλη εισόδου.

Άλλος παράγοντας μπορεί να είναι το ανοσοποιητικό σύστημα και ο τρόπος που αντιδρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ασθενές.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που σίγουρα ισχύει, είναι ότι πολλοί νέοι φοβούνται λιγότερο, δεν τηρούν τις απαραίτητες προφυλάξεις και κατά συνέπεια είναι πιο ευάλωτοι στο να κολλήσουν τον ιό.