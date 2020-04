Κόσμος

Κορονοϊός: σε απόγνωση εγκλωβισμένοι Έλληνες στην Αυστραλία

Λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ενώ αντιμετωπίζουν άμεσα θέματα επιβίωσης.

Σε αδιέξοδο εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες Έλληνες, που βρέθηκαν στην Αυστραλία με προσωρινή άδεια παραμονής και εγκλωβίστηκαν στη χώρα από τα μέτρα της καραντίνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Το αδιέξοδο γίνεται εφιαλτικό καθώς λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ενώ αντιμετωπίζουν άμεσα θέματα επιβίωσης αφού δεν έχουν καμία οικονομική στήριξη αλλά και καμία πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Την άμεση λύση του αδιεξόδου ζήτησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου με τον αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης της Αυστραλίας Άλαν Τατζ.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα κέντρο ενημέρωσης των Ελλήνων εγκλωβισμένων ενώ ο Αυστραλός αξιωματούχος ανέλαβε τη δέσμευση, όσο διαρκεί η κρίση, να ρυθμιστεί από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η εκκρεμότητα με τη βίζα παραμονής αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης των Ελλήνων στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις υπηρεσίες πρόνοιας.

Μέχρι τότε η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης αναλαμβάνει πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Εκκλησία και τις οργανώσεις της ομογένειας για την παροχή σίτισης και στέγασης των Ελλήνων, που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Αυστραλία.

Πληροφορίες: στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλη Παπαστεργιάδη

Τ/Φ: 0061418546881 -mail:bparas@moray.com.au