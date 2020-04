Κόσμος

Πανεπιστήμιο Άγκυρας: κάναμε το πρώτο... βήμα για εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας Αϊκούτ Οζκιούλ, υποστηρίζει ότι κατάφερε να απομονώσει τον ιό SARS-COV-2.

Το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για την παρασκευή εμβολίου κατά της COVID-19, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας Αϊκούτ Οζκιούλ κατάφερε να απομονώσει τον ιό SARS-COV-2, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την παρασκευή εμβολίου κατά της θανατηφόρας νόσου.

Τη σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσε το ίδιο το πανεπιστήμιο με ανάρτηση στο Twitter. "Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του πανεπιστημίου μας, o Καθηγητής Αϊκούτ Οζκιούλ, κατάφερε να απομονώσει τον ιό SARS-COV-2, κάνοντας το πρώτο βήμα για την παραγωγή ορού, εμβολίου και φαρμάκων κατά του κορονοϊού!" ανέφερε η ανάρτηση ενώ ξεχωριστή ανάρτηση του Ινστιτούτου του καθηγητή Οζκιούλ, ανέφερε, "αυτή είναι μόνο η αρχή. Είμαστε αποφασισμένοι και γεμάτοι φιλοδοξία. Ένας τούρκος επιστήμονας απομόνωσε τον ιό!"

Ο τούρκος υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μουσταφά Βαράνκ, έχει ανακοινώσει ότι 24 τουρκικά πανεπιστήμια και οκτώ ερευνητικά κέντρα με εκατοντάδες ερευνητές εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου κατά της COVID-19.

Ο Δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, σε δική του ανάρτηση σχολίασε την εξέλιξη, "Περιμένουμε σύντομα καλά νέα από την Άγκυρα," ανέφερε.